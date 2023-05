Explosie en twee keer brand bij woning aan Insulindeweg in Amsterdam-Oost

Het glas van een balkondeur op de eerste verdieping ligt eruit. Beeld Het Parool

Donderdagavond vond het eerste incident plaats, toen de bewoners van de flat een in brand gestoken scootmobiel voor de deur vonden. In de nacht van zaterdag op zondag vond een agent opnieuw een in brand gestoken object, dit keer op de openbare weg voor hetzelfde portiek. Bij beide incidenten raakte niemand gewond.

In de nacht van zondag op maandag hoorden bewoners rond 02.00 uur een harde knal, veroorzaakt door een explosief dat op een balkon van een woning zou zijn gegooid. Op dat moment was een bewoner aanwezig, maar raakte hierbij niet gewond. Maandagochtend was te zien dat het glas van een balkondeur op de eerste verdieping eruit ligt.

De politie vermoedt dat de acties gericht zijn op een bewoner of bewoners van de portiekflat.

Misdaadpodcast In Amsterdam alleen al waren er de afgelopen jaren honderden aanslagen op woningen. In de Misdaadpodcast vertellen misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts over deze vorm van criminele bedreiging. “Een aanslag met een zwaar stuk vuurwerk heeft soms de kracht van een kleine handgranaat.”

Tip Het Parool via Whatsapp Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar onze wekelijkse podcast Amsterdam wereldstad: