Explosie blaast voordeur uit gevel van woning Nieuw-West

De politie vraagt getuigen zich te melden. Beeld Joris van Gennip

Even na 02.00 uur kregen de brandweer en politie melding dat er brand bij de woning was ontstaan. Eenmaal ter plaatse bleek de brand in de keuken veroorzaakt te zijn doordat een explosief bij de voordeur van de woning was ontploft. Bij verschillende huizen in de straat zijn meerdere ramen gesprongen.

De brandweer had het vuur snel onder controle. Ambulancemedewerkers hebben ter plekke meerdere mensen nagekeken omdat ze rook hadden ingeademd. Eerder meldde de politie dat er iemand naar het ziekenhuis moest, maar dat bleek volgens een woordvoerder toch niet het geval.

De politie en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld en vragen getuigen zich te melden. Er zijn geen aanhoudingen verricht.

Molotovcocktails

Enkele weken geleden raakten de panden van twee maatschappelijke organisaties en een kledingwinkel in de Lodewijk van Deysselstraat in hetzelfde stadsdeel zwaar beschadigd na een explosie en een brand. Er waren molotovcocktails naar binnen gegooid. Achteraf bleek dat de eigenaresse van de kledingwinkel bij een van de maatschappelijke organisaties betrokken is. Dat de politie er over de vloer komt, wordt niet gewaardeerd, zeiden buurtbewoners en jongerenwerkers tegen Het Parool.