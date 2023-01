Explosie bij woning op IJburg, ramen en deuren beschadigd

Bij de explosie in het Piet Zwarthof raakte niemand gewond. Beeld Joris van Gennip

Door de explosie sprongen meerdere ramen en raakte de voordeur beschadigd. Er waren mensen in de woning, maar niemand raakte gewond. Kort na de explosie is gezien dat een persoon hard wegrende en in onbekende richting is gevlucht.

De politie kreeg een melding van de explosie rond 2.10 uur ’s nachts. Later is ook de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ter plaatse gekomen om onderzoek te doen. Een woordvoerder van de politie kan nog niets zeggen over de toedracht van de explosie.

Donderdagochtend zijn er nog geen verdachten aangehouden. De politie laat weten dat ze nog bezig is met onderzoek.

Het Piet Zwarthof ligt enkele straten van de Jean Desmetstraat op het eiland in Amsterdam-Oost. Bij een woning in die straat vonden in juli 2022 twee explosies plaats, waarna burgemeester Halsema de woning voor drie maanden liet sluiten.