Explosie bij woning Nieuwlandhof in Zuidoost

Beeld Joris van Gennip

De bewoners werden rond 02.10 uur opgeschrikt door de explosie bij de voordeur van hun woning op de tweede verdieping. Daardoor is er een gat in de voordeur geslagen en raakte de tussenhal in de woning zwaar beschadigd. De kleine brand die ontstond, doofde al snel. Volgens de politie is de explosie vermoedelijk veroorzaakt door een vuurwerkbom die voor de deur is geplaatst.

Op de begane grond is schade ontstaan aan de centrale toegangsdeur van het pand. Onduidelijk is hoe dat is gebeurd. De recherche en het explosieventeam van de politie doen onderzoek naar de explosie.

De politie meldt dat kort na de ontploffing meerdere mensen door het trappenhuis renden, maar er zijn nog geen verdachten aangehouden. De politie vraagt getuigen en mensen met camerabeelden om zich te melden.