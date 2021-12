Explosie bij woning Nieuw-West: ‘Eerder ook al een auto in brand’

De politie vraagt getuigen zich te melden. Beeld Joris van Gennip

De houten platen die tegen de voordeur gespijkerd zijn, verhullen slechts een klein deel van de schade aan de woning in Osdorp. De sponning van de deur is weggeslagen. Door de kracht van de explosie zijn er zelfs bakstenen uit de muur losgekomen. Ramen zijn kapot, ook bij de buren. De keuken is een ravage, op de keukentafel zit een grote brandvlek. De auto de voor de deur is beschadigd.

Omstreeks twee uur donderdagochtend ging het explosief af. “Ik dacht eerst dat het onweer was,” vertelt een overbuurman. “Ik hoorde een enorme klap. Ik zat echt rechtop in bed. Ik heb uit het raam gekeken en zag drie brandweerauto’s en wat mensen eromheen staan. Toen ben ik weer in mijn bed gaan liggen.”

Ambulancemedewerkers keken ter plekke meerdere mensen na omdat die rook hadden ingeademd.

Duister

Meerdere getuigen zagen na de explosie een auto wegrijden. Waarom zijn overburen het doelwit zijn van een aanslag, weet de buurtbewoner niet. “Het zijn Turkse mensen volgens mij, ik ken die familie niet. Maar een paar maanden geleden is er ook al een Fiat 500 in de brand gevlogen daar.”

Ook andere buurtbewoners tasten in het duister over de reden van de aanslag. “Een aantal jaar geleden is hier toen ook al dat huis van die misdaadjournalist beschoten. Die oud-crimineel die later geliquideerd is,” vertelt een van hen. Daarmee doelt hij op de gebeurtenissen van november 2015, toen de woning beschoten werd van de in 2016 vermoorde misdaadblogger Martin Kok.

De politie en Forensische Opsporing hebben een onderzoek ingesteld naar de ontploffing en vragen getuigen zich te melden. Er zijn geen aanhoudingen verricht.