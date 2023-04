Explosie bij woning in Zuid: geen gewonden, wel flinke schade

De ontploffing werd veroorzaakt door het afsteken van vermoedelijk zwaar vuurwerk. Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg rond 01.30 uur een melding binnen dat er een harde knal was gehoord. De ontploffing bleek veroorzaakt te zijn door het afsteken van vermoedelijk zwaar vuurwerk. Het heeft voor flinke schade aan en in de woning gezorgd.

Door een getuige is vlak na de explosie een scooter met twee personen gezien die in de richting van de Hobbemakade reed. Het duo was in het donker gekleed en de bijrijder droeg een helm van het merk Shark. Mogelijk hebben zij iets met de ontploffing te maken, al is dat nog niet met zekerheid te zeggen, zo meldt de politie.

De politie is op zoek naar getuigen.

