Explosie bij woning in Amsterdam-Zuid

Beeld Joris van Gennip

Het explosief was aan de voordeur van de woning gehangen, zo laat een woordvoerder van de politie weten. Het Team Explosieven en Veiligheid (TEV) doet op dit moment onderzoek om te kijken of er nog explosief materiaal te vinden is.

Door de explosie, die rond 22.00 uur plaatsvond, ontstond een kleine brand waardoor ook de brandweer werd ingeschakeld.

Het is niet de eerste keer deze week dat er een explosie bij een woning tot ontploffing is gebracht. Afgelopen woensdag werd een gat geslagen in de voordeur van een woning in de Galjootstraat in Oost. Ook donderdag was het raak, toen een explosie de deur uit een woning in de Bankerkerij in Noord blies.

