Explosie bij woning in Amsterdam-Nieuw-West: ‘Ik was doodsbang’

De voordeur ligt eruit en het trappenhuis ligt vol met glasscherven en restanten van de metalen brievenbus, die is opgeblazen. Ook een paar ramen, op zowel de begane grond als hogere verdiepingen, zijn gesprongen. De voordeuren van meerdere bewoners zijn uit de voegen gesprongen en kunnen niet meer dicht. Stadgenoot is bezig de schade te herstellen.

Er zijn geen gewonden gevallen. Meerdere bewoners van het pand vertellen rond 4.30 wakker te zijn geschrokken van een explosie. “Het was echt een heel harde knal,” zegt een van hen. “Ik keek nog uit het raam, maar er was niks te zien.” Een andere mevrouw vertelt dat haar man al wakker was, toen ze ineens een ontploffing hoorde en een brandgeur rook. “Onze voordeur schoot open. Ik was doodsbang.”

Uit onderzoek van de politie blijkt dat kort na de explosie een persoon met een voertuig voorbij het pand is gereden. De recherche is op zoek naar deze persoon.

Gissen

Wat er precies is gebeurd, is nog gissen. De meeste buren vermoeden dat een bom in de brievenbus is geplaatst – een metalen set van bussen bedoeld voor de adressen aan de linkerzijde van de flat. “Kijk,” zegt er eentje. “Die is helemaal opgeblazen, terwijl de brievenbus aan de rechterkant intact is.” Of de explosie inderdaad is veroorzaakt door een bom, is nog niet duidelijk.

“Ik heb geen idee waarom ze het op ons hebben gemunt,” zegt een buurvrouw. “De buren hier zijn allemaal rustig. Iedereen leeft z’n eigen leven hier. We zeggen elkaar gedag op de trap, het is gemoedelijk.”

Dat denkt ook bewoner Tancredi (51). De metalen onderdelen van de brievenbus liggen tot aan zijn voordeur, aan de overkant van de straat. “Knallen hoor je hier wel vaker,” zegt hij. “Maar dit was echt hard. Misschien is er dynamiet in de brievenbus geplaatst.” Echt verbaasd is hij niet. “Ik dacht: daar gaan we weer. Er is best veel criminaliteit in de buurt. En veel appartementen worden onderverhuurd, dus je weet nooit wie er écht woont. Dan krijg je dit soort rottigheid.”

De politie en recherche onderzoeken de zaak.

