Explosie bij supermarkt Cihan in Amsterdam-West: ‘Het pand trilde nog even na’

Supermarkt Cihan, de ochtend na de explosie. Beeld Madelief van Dongen/Het Parool

De knal waar Jeff Pinkster (37) zondagnacht van wakker schrok was zo hard dat het hele pand ervan leek na te trillen. “Ik word niet zo snel wakker van geluid,” zegt hij. “Maar het lawaai was enorm. Ik ben wel wat vuurwerk gewend, maar dit was echt van een andere orde.”

Pinkster woont achter supermarkt Cihan, waar zondagnacht even na half vijf een ontploffing plaatsvond. Daarna brak er kort brand uit, die vanzelf weer uitdoofde – nog voordat de brandweer ter plaatse was. Er zijn geen gewonden gevallen.

“Ik werd ’s nachts wakker van een enorm harde knal,” zegt bovenbuurvrouw Anna (35). In de buurtapp las ze dat meerdere buurtbewoners rechtop in bed zaten. “Dit soort dingen gebeuren de laatste tijd wel vaker. Ik woon hier nu vier jaar en steeds vaker horen we knallen of explosies.”

Een andere buurtbewoner heeft helemaal niks gehoord. “Ik slaap nogal diep,” lacht hij verontschuldigend.

Politie doet onderzoek

De ruiten van de winkel zijn aan diggelen, de zonneluifel is kapot en op de gevel zijn wat roetsporen te zien. Verder valt het mee met de schade aan de supermarkt. Volgens eigenaar Sefa Beydogan (36) is de explosie veroorzaakt door kortsluiting in de zonwering. “De zonwering is helemaal kapot,” zegt hij. “Waarom zou iemand daar doelgericht op mikken?”

De politie gaat er niet vanuit dat de ontploffing het resultaat is van een technisch mankement of kortsluiting. “Dit is door een mens veroorzaakt,” laat de politiewoordvoerder weten. “Maar het motief is nog onbekend.”

