Explosie bij kapsalon is ‘karma’ volgens boze klanten: ‘Mijn haar groeide niet meer aan’

Een explosie bij kapsalon Tetuan in de Jan Evertsenstraat zorgde op 15 maart voor een ravage. Vier dagen eerder werd eigenaar Fatima El Asri ‘exposed’ op sociale media. Ze zou het haar van tientallen vrouwen hebben verpest. De politie onderzoekt een mogelijk verband.

Woensdagavond 15 maart, iets voor middernacht. Twee bewoners van de Jan Evertsenstraat in West komen thuis van hun werk. Bij kapperszaak Tetuan, onder hun woning, zien ze dat een man iets voor de deur legt. De bewoners krijgen er een unheimisch gevoel van en hollen naar binnen, de trap op. Even later klinkt een harde knal: een explosie voor de kapsalon.

Eigenaresse Fatima El Asri (40) wordt door de politie gebeld en springt op de fiets naar haar zaak. Daar blijkt dat de schade behoorlijk is. De ruit is aan diggelen en de grond ligt vol scherven. Ook het rolluik achter het raam is beschadigd.

De volgende ochtend verricht het Team Explosieven Veiligheid (TEV) onderzoek. Er wordt door de politie ook buurtonderzoek gedaan en een signalement verspreid. Volgens de politie is de explosie zeer waarschijnlijk veroorzaakt door zwaar vuurwerk. Een Cobra, denken getuigen.

Bedreigingen

Buurtbewoners boven en naast de kapsalon hebben geen flauw idee waarom juist deze zaak doelwit is geworden. “We hebben nooit eerder iets gemerkt,” zegt er een, die om veiligheidsredenen anoniem wil blijven. Een ander zegt: “Ik heb nog nooit last gehad van de kapsalon. Het lijkt gewoon een hele normale zaak.”

El Asri is geschrokken. Ze vertelt aan Het Parool dat ze vier dagen voor de explosie bedreigingen begon te ontvangen. “Ik heb denk ik wel honderd belletjes gehad,” zegt ze, terwijl ze haar tranen wegveegt. “Het waren verschillende mensen, jongens en meisjes van rond de 18, 19, 20 jaar. Soms midden in de nacht.”

Ze vertelt dat ze met de dood werd bedreigd. Ook zou ze te horen hebben gekregen dat ze een slechte kapper is en dat mensen haar zaak kapot willen maken. Of de bedreigingen iets met de explosie te maken hebben, is onduidelijk.

Kaal en beschadigd

El Asri heeft geen idee waarom deze mensen het op haar gemunt hebben. “Ik heb met niemand ruzie,” zegt ze. Vijanden heeft ze naar eigen zeggen niet. Reacties op sociale media tonen iets anders. Op TikTok en Facebook wordt ‘karma’ geschreven onder nieuwsberichten over de explosie. In een besloten groep schrijft iemand: ‘Een raam is vervangbaar, maar het terugkrijgen van haar heeft jaren nodig.’

Tientallen mensen schrijven hoe El Asri hun eigen haar of dat van kennissen en vriendinnen verpest zou hebben. ‘Ik sta niet achter geweld, maar zij heeft veel dames onrecht aangedaan,’ schrijft iemand. ‘Veel dames zijn kaal en beschadigd teruggekomen!’

Eén vrouw wordt in het bijzonder genoemd: Chérie (19). Zij heeft meer dan 80.000 volgers op Snapchat en haar video’s op TikTok hebben vaak rond de 100.000 views, met sporadische uitschieters tot wel 800.000.

Dood haar

Een paar dagen voor de explosie, op donderdag 9 maart, bezoekt Chérie de zaak van El Asri. Ze wil een was- en föhnbeurt, maar eenmaal in de kappersstoel wordt haar een keratinebehandeling aangeraden, vertelt ze. “Fatima zei dat m’n haar dood was. Ik vertrouwde haar, verwachtte dat ze gespecialiseerd zou zijn in haar vak. Na de behandeling wilde ze samen op de foto.”

Als Chérie thuiskomt, merkt ze dat de keratine niet voor het gewenste resultaat heeft gezorgd. “Ik had dik en glanzend haar, bijna tot aan mijn billen. Maar het leek wel of er stukken waren afgebrand. Mijn haar was letterlijk stro geworden. Als ik het borstelde, vielen er hele plukken uit. Zelfs mijn moeder moest ervan huilen.” Op foto’s is te zien dat de punten van Chérie’s haar er droog en pluizig uitzien. “Ik heb het uiteindelijk tot net onder mijn schouders moeten afknippen.”

Chérie belt El Asri op om haar te confronteren. Ze is niet alleen ontevreden, ze heeft ook 260 euro voor de behandeling betaald. Veel te veel, vindt Chérie. “Ik was daar in m’n eentje en kon achteraf moeilijk níet betalen. Bovendien, als het goed gedaan zou zijn, had ik me erbij neergelegd.”

Exposure

Chérie vertelt dat ze een oplossing wil, haar geld terug bijvoorbeeld, maar dat El Asri weigert. Chérie belt ‘wel dertig keer’, maar El Asri neemt niet meer op. Ondertussen staat er een filmpje op TikTok, met de foto die El Asri na de behandeling samen met Chérie maakte. “Daar had ze me helemaal geen toestemming voor gevraagd,” zegt Chérie. “Ik vond het allemaal echt niet kunnen en wilde deze ervaring niemand toewensen. Toen heb ik tegen Fatima gezegd: ik ga je exposen op social media.”

Nadat Chérie haar ervaring bij kapsalon Tetuan deelt, krijgt ze naar eigen zeggen tientallen reacties van vrouwen met soortgelijke ervaringen. Op screenshots, in handen van Het Parool, zijn de verhalen over de kapper te lezen: vrouwen die thuiskwamen met verbrande plukken, oranje of groene tinten in het haar, kale plekken en uitvallend haar. Eén vrouw kreeg ongewenst een ‘opskeer’ (een opgeschoren kapsel, red.) en een van Chérie’s volgers schrijft dat ze uiteindelijk naar Turkije is gegaan voor een haartransplantatie. ‘Het groeide niet meer aan.’

Chérie deelt de ervaringen van de vrouwen op haar Snapchat. In een filmpje zegt ze: ‘Ze (El Asri, red.) heeft mij ook geplaatst op TikTok! Iedereen, ga naar haar TikTok en bombardeer haar reacties met dat ze die shit eraf moet halen, want ze heeft mij niks gevraagd.’

Bombarderen

Vier dagen later vindt de explosie voor de kapsalon plaats. Veel van Chéries volgers leggen een verband. Dit kán geen toeval zijn, denken ze. Zelf ontkent Chérie dat. “Ik heb mijn volgers opgeroepen om haar reacties te bombarderen, maar dat is helemaal uit z’n verband getrokken. Ik heb vooral jonge meiden als volgers, die hebben hier echt niks mee te maken. En het gaat te ver om een zaak te laten exploderen voor een verkeerd kapsel.”

Daarbij zou El Asri ook bonje hebben gehad met andere tiktokkers. Zo vocht ze eerder deze maand publiekelijk een ruzie uit met een voormalige Spaanse businesspartner op TikTok, met wie ze onenigheid kreeg over geld. Uiteindelijk knipt deze boze Spaanse in een filmpje op sociale media een stel jurken die ze samen met El Asri zou gaan verkopen kapot.

De politie zegt dat het onderzoek in volle gang is en kan nog niet zeggen of Chéries onthulling op sociale media of de ruzies op TikTok inderdaad iets te maken hebben met de explosie. “Heel soms zijn explosies het gevolg van baldadigheid,” zegt een woordvoerder. “Vaak zien we dat ze worden gebruikt als pressiemiddel of als bedreiging. Dat kan te maken hebben met drugscriminaliteit, maar ook als iemand wordt geweigerd bij een horecazaak. Er zijn veel verschillende motieven mogelijk en die brede blik houden we aan tijdens het onderzoek.”

El Asri herkent zich niet in het verhaal van Chérie en zegt dat die situatie niets met de explosie te maken heeft. Haar klanten zijn tevreden, zegt ze. Volgens de kapster komen veel van haar klanten al jaren in haar salon voor knippen en kleuren. Online staan naast enkele negatieve, inderdaad tal van positieve recensies over de kapsalon. En een paar dagen na de explosie is het in de zaak weer als vanouds druk.

Volgens El Asri heeft de explosie ook niets te maken met haar andere online ruzie. “Mensen praten, maar dat heeft er allemaal niks mee te maken. Ik denk dat het gaat om kinderen in de puberteit of om iemand die jaloers op mij is.”

