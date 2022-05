Explosie bij kapsalon aan Hoofdweg, een dag eerder ramen ingeslagen

Deuren en ramen raakten beschadigd na een explosie bij een kapperszaak aan de Hoofdweg. Beeld ANP / Novum RegioFoto

Buren van de kapperszaak hebben maandagochtend hun handen vol aan het opruimen van de ravage die het explosief heeft veroorzaakt. Een aantal van hen veegt het glas op en weer anderen zijn bezig met het verwijderen van roetaanslag.

De explosie vond omstreeks drie uur ’s ochtends plaats. Omwonenden hoorden een enorme knal. “We lagen in ons bed te trillen,” zegt een buurman die met een blik en veger in de weer is. “Daarna hoorden we het rookalarm afgaan.”

Na de explosie ontstond een brand, die de brandweer snel onder controle had. Het doelwit lijkt de kapperszaak die al ongeveer tien jaar op die plek zit. “Ik weet niet waarom dit is gebeurd”, zegt de eigenaar, die niet met naam genoemd wil worden. Hij baalt enorm van de situatie. “Ik heb met niemand problemen.”

Wanneer buren vertellen dat er een dag eerder ramen zijn ingeslagen, erkent hij dat. “Misschien waren het inbrekers en dachten ze dat er geld lag.”

Schade bij de buren

Ook bij Warung Redjo, twee deuren verderop, is er schade. “Kijk, de kozijnen van de deurposten zijn helemaal ontzet,” zegt Ruud, de eigenaar van het eethuisje. “Je ruikt de brandlucht ook nog.” Ook bij hem sneuvelde het raam van de deur. “De glaszetter komt eraan.”

Waarom zijn buurman het doelwit is weet hij niet. “Het is een aardige man. Ik laat me ook altijd knippen in zijn zaak.”

De politie roept getuigen op zich te melden en is op zoek naar beeldmateriaal van de ontploffing. De recherche doet onderzoek naar de achtergronden van de aanslag met het explosief.