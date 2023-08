Explosie bij juwelier in Herenstraat in Amsterdam-Centrum: ‘Toen ik hier kwam moest ik een traantje laten’

De Herenstraat donderdagochtend. Beeld Joris van Gennip

Omwonenden meldden de explosie iets na kwart over drie bij de hulpdiensten. Ter plaatse troffen agenten een met glasscherven bezaaide straat aan, als gevolg van het grote aantal gesprongen ramen. Juwelier Gort was het doelwit van de explosie, maar er is ook veel schade bij omliggende panden. In het pand van de juwelier zijn alle ramen gesneuveld.

Eigenaar Marius Gort (63) vertelt donderdagmiddag dat hij nog wakker was toen de alarmcentrale belde. “Ik zat te wachten op de geboorte van mijn kleindochter,” legt hij uit. “Dat zijn hele rare emoties door elkaar dan.”

Niks buitgemaakt

De alarmcentrale vertelde Gort, die de winkel sinds 1989 heeft, dat hij zich moest voorbereiden op het ergste en dat het heel ernstig was. “Toen ik hier kwam moest ik een traantje laten, want er is heel veel stuk. De vitrines, het glas, de pui, de toonbank en alle apparatuur.” Sieraden zijn er volgens hem waarschijnlijk niet verdwenen. “Ze konden daar ook helemaal niet bij, want die stonden achter,” aldus Gort. “Er is niks buitgemaakt, alleen maar vernield. Ik weet niet of ze binnen zijn geweest.”

Gort is verzekerd tegen de schade, maar moet voorlopig wel dicht. “Daar ben ik niet voor verzekerd,” zegt hij. “Maar ik ga zo snel mogelijk weer open. Ik wil volgende week weer klanten te woord kunnen staan, al zit er nog geen ruit in.”

Voor het afzetlint van de politie verzamelden zich donderdagochtend buurtbewoners die de knal hebben gehoord. Een man die aan de andere kant van de Herengracht woont, zegt dat de explosie ‘gigantisch’ was. Een andere man die aan het Singel woont werd ook wakker van de knal. “Ik voelde een soort druk,” zegt hij. “Alsof het naast me gebeurde.”

Bij sommige omwonenden zou ‘het stof uit de roosters zijn gekomen’, zegt een agent.

Instortingsgevaar

Tim Weijnschenk, de eigenaar van wijnwinkel Weijnschenk in de Herenstraat, laat zien dat de explosie zo hard was dat zijn volledige winkel openligt: de ruiten zijn eruit en overal ligt puin en glas. Hij mag niet naar binnen, omdat er instortingsgevaar zou zijn. Er valt nog altijd glas naar beneden.

Een woordvoerder van de politie kan nog niet vertellen of de dader of daders na de explosie het pand hebben betreden om iets buit te maken. Op camerabeelden is in ieder geval te zien dat twee verdachten na de explosie op een scooter wegreden, maar niet in de winkel konden komen doordat het rolluik intact was gebleven. De dienst Forensische Opsporing van de politie heeft na de explosie onderzoek verricht, en de recherche heeft de zaak in onderzoek

Na de explosie raakte een omwonende lichtgewond doordat hij in glas was gaan staan. Ambulancepersoneel heeft de buurtbewoner behandeld, waarna hij weer naar huis kon terugkeren.

Meer explosies in de stad

De stad wordt dit jaar geteisterd door explosies. Tot begin juli waren het er al 91. Vorig jaar waren het er in totaal 127.

Bij deze ontploffingen zijn steeds vaker jonge mensen betrokken. Zij proberen met een explosie iemand onder druk te zetten of proberen zich toegang te verschaffen tot een winkelpand om buit te maken.

“Dit soort jonge uitvoerders krijgen de opdracht vaak via een tussenpersoon of via sociale media als Snapchat en Telegram,” zei Wim Hoek, portefeuillehouder excessief geweld bij de politie, eerder in Het Parool. “Zij weten vaak niet waarom en op wie zij de aanslag moeten plegen. Daardoor is het lastig om bij de opdrachtgevers te komen.”

