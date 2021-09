Explosie bij huis Amsterdamse officier van justitie

Beeld ANP XTRA

Inmiddels is vastgesteld dat het om vuurwerk gaat, dat afging in de heg en geen schade veroorzaakte aan de woning.

Hoewel de knal weinig gevolgen had, nemen het Openbaar Ministerie en de politie de zaak hoog op. In Den Ilp en omgeving heeft het onduidelijke incident veel rumoer veroorzaakt.

OFC

In kringen rond amateurvoetbalclub OFC uit Oostzaan wordt de knal in verband gebracht met een hoog opgelopen conflict binnen de vereniging over een omstreden geldschieter. Die clubruzie leek de reden van een schietpartij, een brand en vijf granaten die van 2018 tot het najaar van 2019 waren gelegd bij tegenstanders van de belangrijkste geldschieter – waarna onderzoek door de politie overigens geen opheldering heeft gebracht.

De officier van justitie bij wie de ontploffing thuis was, is betrokken bij OFC en zou zich tegen het kamp van de geldschieter hebben uitgesproken.

De recherche houdt uitdrukkelijk alle opties open en onderzoekt ook of de knal te maken kan hebben met het werk van de officier van justitie of dat het vuurwerk bij de verkeerde woning is gegooid.