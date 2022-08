Explosie bij flat in Zuidoost, hennepplantage aangetroffen

De recherche en de forensische opsporing doen onderzoek naar de explosie. Beeld Joris van Gennip

De politie kreeg om 05.50 uur een melding van een harde knal. Er is geen duidelijkheid over de bron van die melding. Bij aankomst waren op de vijfde etage de ramen van enkele woningen en een deel van de balustrade beschadigd. Het is nog onbekend of de explosie in de galerij of de woning plaatsvond.

In de woning hebben de recherche en de forensische opsporing een voormalige hennepplantage aangetroffen. Er stonden geen planten meer, maar nog wel de benodigdheden voor de productie van hennep, zoals lampen, tafels en een ventilatiesysteem. De politie spreekt daarom over een ‘professionele plantage’. Stroomleverancier Liander onderzoekt of er illegaal stroom is afgetapt.

Weggerende man

Kort na de knal rende een nog onbekende man, wellicht de verdachte, hard weg. Vooralsnog heeft de politie geen verdachte aangehouden. De politie geeft geen commentaar op de vraag of de bewoner van de getroffen woning bij hen bekend is.

Eind juli was er ook een explosie bij een woning in Zuidoost. Naar aanleiding van dit voorval in Emanzana heeft de gemeente daar camerabewaking ingevoerd.