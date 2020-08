Experiment Rijnstraat mislukt: fietser gewoon weer op het fietspad

De Rijnstraat tijdens het experiment: fietsers moesten de rijbaan op om extra loopruimte te creëren. Beeld Marc Driessen

Bloembakken. Dat was op de Rijnstraat het wapen om fietsers te verbannen naar de rijweg. Maar sinds donderdag is alles weer als vanouds: de bloembakken zijn verdwenen, de borden en gele symbolen zijn weg en ook de grijze blokken beton zijn opgehaald. De fietsers zijn weer terug op het fietspad.

Een experiment dat was gedoemd was te mislukken, zo concludeerde de Amsterdamse afdeling van de Fietsersbond vooraf al. De nieuwe maatregelen – fietsers naar de rijbaan en motorvoertuigen een snelheidslimiet van 30 kilometer per uur – moesten ervoor zorgen dat het winkelende publiek beter 1,5 meter afstand kon houden. Maar wat vooral ontstond was een chaotische verkeerssituatie.

Slalommende fietsers

Fietsers gingen slalommend langs de auto’s, auto’s haalden de fietsers in als de verkeerslichten op groen sprongen, fietsers besloten toch wel op het fietspad te rijden (en deden dat via delen van het voetpad), tram 4 zoefde intussen met grote snelheid langs de fietsers en het winkelende publiek maakte amper gebruik van het nieuwe voetgangersgebied.

Vooraf had de gemeente onafhankelijke experts ingezet om te kijken of deze situatie zou werken. Ja, concludeerden ze toen. Nadat de maatregelen eenmaal ingevoerd zijn, keken deze experts nog een keer. Nee, was nu de conclusie, en er was toch meer verkeer dan verwacht. “De praktijk bleek helaas toch anders dan de theorie,” erkent een woordvoerder van de gemeente.

En zo duurde het verkeersexperiment dat aanvankelijk tot 31 oktober zou lopen maar een week. De gemeente doet daarbij, zoals nu ook gebeurt bij de chaotische verkeerssituatie op de Haarlemmerdijk en –straat, wat het had beloofd: het monitort goed de nieuwe verkeerssituatie. De woordvoerder: “Het was gewoon niet veilig genoeg. Wel blijft het uiteraard belangrijk om 1,5 meter afstand van elkaar te houden.”

Hoe dat dan moet, is nu nog niet duidelijk. Ook binnen de gemeente bleek niet iedereen geporteerd van de maatregelen.