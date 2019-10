Experiment met zelfrijdend busje op Marineterrein Kattenburg

Een zelfrijdend busje. Beeld ANP

Het busje, dat van de Amerikaanse fabrikant Local Motors de merknaam Olli heeft gekregen, scant door een sensor op het dak continu de omgeving en reageert daarmee op het verkeer. Het busje is elektrisch en heeft een topsnelheid van 40 kilometer per uur.

Deze week zetten vertegenwoordigers van onder meer het Bureau Marineterrein Amsterdam, AMS Institute, GVB en de gemeente hun handtekening onder een contract waarmee de proef met het autonome voertuig kan beginnen.

Het busje gaat pas rijden als het is goedgekeurd door de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW). Pas op zijn vroegst halverwege 2020 is het zover. Er is al wel een route vastgesteld, met twee haltes op het Marineterrein.

Uit de proef willen de onderzoekers leren wat de effecten zijn op de verkeersveiligheid. Hoe reageert Olli op andere weggebruikers? En is het busje een alternatief voor andere vervoermiddelen?

Verder willen de onderzoekers uitzoeken of mensen het al aandurven om in een zelfrijdend busje te stappen. En komt het extra goed van pas voor ouderen, kinderen of mensen met een beperking?

Living lab

Het Marineterrein biedt zich graag aan als ‘living lab’ voor innovaties in steden. Hier wordt bijvoorbeeld al een dak vol planten dat tegelijk regenwater vasthoudt uitgeprobeerd. Ook wordt onderzoek gedaan naar de vraag hoe kunstgras minder hitte kan afgeven in de zomer.

Op het terrein is ook AMS Institute gevestigd, het instituut voor stadsonderzoek van de Amerikaanse universiteit MIT en de universiteiten van Delft en Wageningen. Op het water rond het terrein wil AMS ook experimenteren met de zogeheten Roboat, een autonoom vaartuig dat een alternatief kan worden voor bruggen.