Expats blijven weg: huren in Amsterdam dalen na jaren weer eens

Goed nieuws voor Amsterdamse woningzoekenden; de huren in de stad zijn voor het eerst in jaren gedaald. Het slechte nieuws is dat deze daling vooral optreedt bij de duurste huizen, normaal gesproken de habitat van expats.

De coronacrisis begint langzamerhand de Amsterdamse huizenmarkt te verstoren. Afgelopen kwartaal zijn de huren in de vrije sector, die begint vanaf 737 euro per maand, voor het eerst in jaren gedaald in Amsterdam.

Gemiddeld betalen nieuwe huurders 23,09 euro per vierkante meter en dat is ongeveer anderhalf procent minder dan een jaar geleden en ook een daling ten opzichte van vorig kwartaal, zo blijkt uit cijfers van Pararius, een van de grootste sites voor verhuur van woningen in Nederland. “We kunnen echt spreken van een keerpunt in Amsterdam,” zegt Jasper de Groot, directeur van Pararius. “We hebben heel lang geen daling meer gezien.”

Duurdere huizen

De huren in Amsterdam zijn de afgelopen tien jaar vrijwel voortdurend gestegen, op twee kortstondige dalingen na, eind 2016 en begin 2014. Ook in crisistijd, toen de prijzen van koophuizen onder druk stonden, gingen de huren nog omhoog. In tien jaar tijd zijn de Amsterdamse huren zo’n 43 procent gestegen. Jerry Wijnen, voorzitter van Makelaarsvereniging Amsterdam, bevestigt de trend. “Wij merken ook dat de huren dalen, met name van de duurdere huizen, vanaf 1500 euro per maand.”

Dat dure segment is erg populair onder buitenlandse kenniswerkers, die hier een woning betrekken. Door de coronacrisis zijn diverse expats naar hun moederland vertrokken en er komen, door de economische malaise, minder buitenlandse werknemers deze kant op. “We zien dat veel minder internationale huizenzoekers zich bij ons melden,” aldus Wijnen.

En zo zorgt de coronacrisis voor verkoeling op de Amsterdamse huizenmarkt, die de afgelopen jaren een kookpunt bereikte, met enorme prijsstijgingen tot gevolg. Door de pandemie neemt de spanning af. Huiseigenaren die de hoofdprijs durfden te vragen aan expats, die veelal goed verdienen en belastingvoordelen meepakken, moeten nu noodgedwongen hun prijzen verlagen.

Daar komt bij dat veel Amsterdamse huizenzoekers hun speurtocht in de veel te dure stad afblazen en hun heil zoeken buiten de gemeentegrenzen. De stad trekt ook minder internationale studenten.

Geen vakantieverhuur meer

Aan de andere kant neemt het aanbod toe. Toeristen blijven weg en daarom stoppen diverse huiseigenaren met vakantieverhuur en bieden hun woningen nu aan voor reguliere huur. Amsterdammers maken dus meer kans op een huurhuis, al zullen ze nog altijd een hoge prijs moeten betalen. De huren onder de 1500 euro per maand dalen nauwelijks en dat is juist de categorie waarin huurstarters het van moeten hebben.

“In het goedkopere segment is de druk nog altijd hoog,” zegt Wijnen. Hoelang de daling van de huren aanhoudt, is de vraag. Pararius merkt al weer dat de aanvragen uit het buitenland toenemen. Ook in Den Haag, Eindhoven en Amstelveen dalen de huren. Dat is niet toevallig: deze steden trekken ook veel internationale werknemers. In Rotterdam zijn de prijzen ongeveer gelijk gebleven.

De steden zijn negatieve uitschieters in het landelijk beeld: in heel Nederland stijgen de huren nog altijd 2,4 procent. Al ligt de prijs van 16,70 euro per vierkante meter ver onder het Amsterdams gemiddelde.Later deze week volgen de cijfers over de Amsterdamse koopmarkt. Tot dusverre bleven de huizenprijzen overeind in coronatijd.