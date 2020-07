Exit Bouterse: Amsterdam en Paramaribo kunnen band nu aanhalen

Chan Santokhi neemt donderdaag officieel het stokje over van Desi Bouterse (rechts). Beeld Reuters / Ranu Abhelakh

De stad Amsterdam moet de banden met Suriname zo snel mogelijk herstellen, zeggen vertegenwoordigers van de Surinaamse gemeenschap en andere betrokkenen in reactie op de installatie van de president Chan Santokhi.

Bij het aantreden van Desi Bouterse in 2010 verbrak Amsterdam de relatie met de Surinaamse regering. Bouterse was indertijd hoofdverdachte in de zaak van de Decembermoorden en in Nederland veroordeeld wegens drugssmokkel. “We kiezen onze eigen vrienden,” zei burgemeester Eberhard van der Laan.

Dit betekende het einde van een groot aantal projecten dat Amsterdam met partners in Suriname uitvoerde op het gebied van gezondheidszorg, waterbeheer, veiligheid, kunst en cultuur.

Nu Bouterse geen president meer is, moet Amsterdam de draad weer oppakken, zegt onder anderen Peggy Burke, die tien jaar geleden als raadslid tegen het collegebesluit was. “Van der Laan nam een principieel besluit. Dat begreep ik wel, maar ik begreep ook dat de enigen die er de dupe van werden, de Surinamers waren.”

Onder water

In de periode tussen 2002 en 2010 was Amsterdam betrokken bij meer dan zeventig projecten in Suriname. Burke: “De rol van Amsterdam is deels overgenomen door China, maar dat gebeurt dan wel met gebruik van goedkoop materiaal. Waternet hielp met de aanleg van riolering. Maar als het nu flink regent, staat half Paramaribo onder water.”

Sommige Amsterdamse projecten konden na 2010 doorgaan onder de paraplu van een nationaal partnerproject. Het Amsterdam Museum werkt bijvoorbeeld samen met museum Fort Nieuw-Amsterdam, dat voor 2010 met Amsterdams geld was gered van de ondergang en een doorstart maakte als openluchtmuseum.

Desondanks was het de afgelopen tien jaar sappelen voor de partner in Suriname, zegt conservator Annemarie de Wildt van het Amsterdam Museum. “Het museum heeft het ontzettend zwaar gehad en nu helemaal, met corona. Het lijkt mij een goed idee als de stad de relatie met Suriname nieuw leven inblaast.”

Er is momentum, vindt De Wildt. “Het koloniale verleden van Amsterdam is nu een issue. ­Samenwerking kan ook een manier zijn om klaarheid te brengen in dat verleden.”

Binnenstad Paramaribo

Ook Vincent Soekra van de Vereniging Ons Suriname is voorstander van het aanhalen van de banden met Suriname. “Ik ben heel blij met de nieuwe wind die in Suriname waait. We hebben weer een president die over de wereld kan reizen om de relatie met het buitenland te verbeteren.”

Amsterdam neemt een bijzondere plek in, vanwege het verleden en de vele Surinamers die in de hoofdstad wonen. “Ik hoop dat de samenwerking snel weer op gang komt,” zegt Soekra. “Er ligt nu een enorme uitdaging in de gezondheidszorg, maar ook de historische binnenstad van Paramaribo ligt er ontzettend slecht bij.”

De fractie van Denk in de gemeenteraad heeft het gemeentebestuur al gevraagd de banden weer aan te halen. Fractievoorzitter Mourad Taimounti denkt aan ontwikkelingssamen­werking, uitwisselingen en samenwerkingen op het gebied van zorg, politie en educatie. “De ­bevolking van Suriname is benadeeld door het koloniale verleden en heeft steun verdiend.”

Sylvana Simons van Bij1 vindt het aantreden van de nieuwe president ‘een mooi moment om na te denken over het aanhalen van de banden’.

Een woordvoerder van het gemeentebestuur laat weten dat de samen­werking waarschijnlijk pas na het reces aan bod komt.