Exinio Luntungan bekende van de politie

Erxinio Luntungan Beeld Politie

Als minderjarige werd onder zijn bed al eens een machinegeweer gevonden. Niet lang daarna werd hij veroordeeld voor onder meer de diefstallen van twee Range Rovers en meerdere motoren. In februari stond hij nog terecht voor het bezit van een pistool en munitie plus het bezit van een gestolen horloge in augustus vorig jaar. De zaak voor het bezit van een wapen loopt nog omdat hier nog een getuige in verhoord moet worden. In afwachting daarvan had de rechtbank zijn voorarrest opgeheven.

Luntungan kent veel twintigers uit de Bijlmer die gelieerd zijn aan – of inmiddels in de cel zitten voor – serieuze geweldsmisdrijven.

De recherche is ervan overtuigd dat hij degene is die rond 4.20 uur de Almeerder Orpheo Gefferie doodschoot in parkeergarage The Bank Rembrandtplein in de Amstelstraat. Het groepje waarmee hij uit was, kreeg ruzie bij de parkeerautomaat met andere twintigers, waaronder vrienden van Gefferie.

Het was zoals altijd rond die tijd druk in de garage met gasten die uit club Blue Ivy en Club Air kwamen. De politie verspreidde woensdagmiddag de foto en volledige identiteit van Luntungan omdat hij niet had gereageerd op de oproep zich te melden.

De politie heeft informatie binnengekregen dat Luntungan na de schietpartij zijn kleding heeft verbrand. De recherche weet niet wat de 1.85 meter lange Amsterdammer nu draagt.

Van de vier andere verdachten die zaterdag waren gearresteerd, 20 tot 24 jaar oud, zit alleen een 21-jarige Amsterdammer nog vast. De twee mannen van 20 en 24 jaar uit Amsterdam en een 22-jarige vrouw uit Diemen zijn vrijgelaten, maar blijven wel verdachten.

Luntungans advocaat zegt geen idee te hebben waar zijn cliënt is, heeft hem recent niet gesproken en kan dan ook geen commentaar geven.