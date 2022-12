Excuses slavernijverleden: een historisch moment, maar zullen de mooie woorden genoeg zijn?

Een vrouw schrijft mee tijdens de toespraak van premier Mark Rutte. Beeld ANP

De symboliek was onmiskenbaar. In het Nationaal Archief in Den Haag, de plechtige bewaarplaats van de vaderlandse geschiedenis, noemde premier Mark Rutte niet alleen de naam van Anton de Kom, maar ook die van Tula, Baron, Boni en Jolicoeur. Tot slaaf gemaakten die zich weigerden neer te leggen bij het systeem van uitbuiting en onderdrukking, de strijd aangingen met plantagehouders en militairen en vanuit de koloniën de verre voorgangers van de premier uitdaagden en hoofdpijn bezorgden.

Rutte noemde de namen met eerbied, zoals hij zelf zei, en dat eerbetoon aan voormalige tegenstanders van de Nederlandse staat onderstreepte de ernst van zijn speech. Hier sprak geen premier die de excuses over het slavernijverleden er even snel doorheen wilde jassen, zoals verschillende Surinaamse organisaties de afgelopen week zeiden te vrezen. Dit was een klip-en-klare erkenning van de gruwelen die honderdduizenden tot slaaf gemaakten onder de Nederlandse vlag zijn aangedaan.

Geen punt maar een komma

Ook de excuses die volgden waren duidelijk een opmaat naar een voortzetting van het gesprek. Een gesprek dat in het jubileumjaar van de afschaffing van de slavernij aan allerlei tafels moet worden gevoerd en ook daarna nog moet doorgaan. Geen punt maar een komma, zo benadrukte Rutte bij herhaling. Dat gold ook voor de uitnodiging aan het adres van activisten, maatschappelijke organisaties en wetenschappers om zich met dat gesprek te bemoeien.

Het was een indrukwekkende, historische toespraak. En ook een betekenisvol moment, zoals de premier in de afgelopen weken had aangekondigd, in een poging een einde te maken aan de verwarring over wat er nu precies stond te gebeuren op deze 19e december. “De aanloop had beter gekund, maar dat mag geen reden zijn om nu niets te doen,” bood Rutte omfloerst alsnog zijn verontschuldigingen aan voor de rommelige gang van zaken.

De hamvraag is: zullen de mooie woorden genoeg zijn? Als de afgelopen weken iets duidelijk hebben gemaakt, is het hoe weinig vertrouwen er is in de goede bedoelingen van het kabinet. In Nederland stapten organisaties naar de rechter om de excuses nog even op te zouten, maar ook uit Suriname en het Caribisch gebied kwamen kritische geluiden over de manier waarop het kabinet dacht te kunnen omspringen met een buitengewoon gevoelig onderwerp als het slavernijverleden.

Wantrouwen over het heden

Dat gebrek aan vertrouwen hangt niet alleen samen met het koloniale dossier. Het wantrouwen komt ook voort uit bijvoorbeeld de aanpak van de gaswinning in Groningen, de toeslagenaffaire die heel veel Surinaamse en Antilliaanse ouders trof en, zeer recent nog, de schokkende berichten over het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar het klaarblijkelijk doodnormaal is om geringschattend te spreken over mensen met een andere huidskleur dan de gemiddelde Nederlandse ambtenaar of diplomaat.

Dat alles is weinig bevorderlijk voor het enthousiasme om samen aan tafel te gaan voor een goed gesprek over de verwerking en doorwerking van het koloniale verleden. Een gesprek ook nog eens waar tal van moeilijke onderwerpen aangekaart moeten worden. Op welke manier kan de schade van slavenhandel en slavernij worden hersteld? Hoe worden de achterstanden van de nazaten aangepakt? En ja, dat gesprek zal uiteindelijk ook over geld moeten gaan.

Dat is de oogst van 19 december. Het sorry is gezegd en dat is ontegenzeggelijk een historisch moment. Maar de excuses zijn nog lang niet aanvaard.