Excuses na klachten over festival De Amsterdamse Zomer: ‘Barpersoneel kwam niet opdagen’

Nadat het op sociale media klachten had geregend, erkende de organisatie dat het verloop van de dag te wensen overliet. Bezoekers klaagden vooral over ellenlange rijen bij de bar en eetfaciliteiten: sommigen zouden ruim anderhalf uur hebben gewacht op een drankje.

Organisatoren Nicolette van Dam en Bas Smit wijten dat voornamelijk aan een pinstoring en gebrek aan personeel: ruim een derde van het barpersoneel kwam niet opdagen, schrijven ze in een verklaring. ‘We hebben geprobeerd dit op te lossen, maar kregen dit in deze uitdagende markt niet meer voor elkaar. Onze oprechte excuses. Ook wij hadden dit liever anders gezien en voelen dat we tekort zijn geschoten.’

Geld terug

Voor een aantal bezoekers is dat niet voldoende. Velen vragen hun geld terug en geven aan dat er meer misging dan alleen een gebrek aan personeel. Zo wordt er geklaagd over dure kaartjes, lauwe wijn die tegen het begin van de avond al op was en slecht geluid.

De Amsterdamse Zomer is een tweedaags festival in het Olympisch Stadion met artiesten van Nederlandse bodem, zoals Tino Martin, Rolf Sanchez, Kriss Kross Amsterdam, Emma Heesters, René Froger, Trijntje Oosterhuis en Edsilia Rombley.

Zondag is de tweede dag van het festival. ‘We zijn met man en macht bezig om voor vandaag alles op orde te krijgen zoals jullie van ons gewend zijn,’ aldus de organisatie. ‘En als je zin hebt in een bardienst, weet je ons te vinden.’

