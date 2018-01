Excuses Kukenheim voor plaatsing uitgelote kinderen

"Het Osvo was expliciet geweest dat ze geen extra klasje kon maken, en er was geen reden voor achterdocht," aldus Kukenheim. Impliciet zei ze dat het vertrouwen is geschonden, omdat haar niet is verteld hoe de leerlingen toch nog zijn geplaatst.



Ze had er naar moeten vragen bij Osvo, zegt ze nu met spijt en ze had de raad moeten informeren over de plaatsing van de leerlingen. "Ik kan mezelf wel voor mijn kop slaan."



Verwijten

Kukenheim had het even moeilijk in het debat. Raadsleden verweten haar een gebrek aan regie, aan nieuwsgierigheid en aan een gevoel voor rechtvaardigheid.



Ze verdedigde zich door nogmaals te stellen dat er geen reden was om argwanend te zijn naar Osvo en dat ze met de kennis van nu wel had doorgevraagd en open had bericht over de plaatsing.



Ook benadrukte ze nogmaals dat de gemeente niet over individuele gevallen gaat. "Ik ben niet verantwoordelijk voor het plaatsen van leerlingen. Maar ik vind het wel ontzettend slecht dat kinderen zijn bevoordeeld op andere kinderen."