Excursies Airbnb nu ook mogelijk in Amsterdam

Op het platform worden momenteel dertig tours aangeboden. Van hardlopen langs de grachten (18 euro) tot koken met een gevluchte Syrische chef (89 euro). De tours moeten bezoekers de stad van een andere kant laten zien.



Volgens Airbnb zorgen de excursies bovendien voor meer spreiding van toerisme over de stad, maar of dat ook zo is moet nog blijken. Vooralsnog vinden vijftien van de dertig activiteiten plaats in het centrum van Amsterdam, zes in Noord en in (centrum)-Oost, drie in West en drie in Zuid.



Niet iedereen kan zichzelf als stadsgids op het platform profileren, de excursies worden door Airbnb gecureerd.



Airbnb lanceerde Trips in november vorig jaar en is inmiddels in 51 steden beschikbaar waaronder Parijs, Los Angeles, Kaapstad, Tokio en Londen.



