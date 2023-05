Exclusieve fitnessboetieks nemen Amsterdam over: ‘Tijd van gewone sportschool is voorbij’

Dankzij een explosie van het aantal sportboetieks in Amsterdam kunnen we overal ‘fitness-snacken’: spinninglesje hier, billenwork-out daar, hot yoga twee deuren verderop. De bemiddelde consument is de winnaar, maar de stad raakt nog meer gefragmenteerd.

Sporten is als eten: voor iedereen is er wel iets dat smaakt, de een geniet er meer van dan de ander, en we kunnen niet zonder. Nog een overeenkomst: er zijn oneindig veel smaken. Dat wordt meer en meer zichtbaar in het Amsterdamse straatbeeld.

Neem de omgeving rondom de Overtoom. Aan het begin van de straat zit een Basic-Fit voor vrouwen. Een paar deuren verderop: Pilates City, een Vondelgym, een Go Health, Movements Yoga, David Lloyd. Om het hoekje op de Bilderdijkstraat kun je kiezen uit Heaven11 en PLTS. En binnen een straal van twee kilometer zitten ook nog yogastudio Rasalila, Saint & Stars, Yogaschool Amsterdam, Equal Yoga, The Cosmos Yoga & Pilates, Rocycle, Training Boutique, Vélo Cycle en een Trib3.

Overal in de stad vind je sportgelegenheden. Behalve grote ketens zoals Basic-Fit, SportCity en TrainMore winnen vooral zogenoemde fitnessboetieks terrein. Dat zijn relatief kleine sportplekken die gespecialiseerd zijn in één of twee activiteiten, een compleet verzorgde work-out aanbieden als ‘ervaring’, online goed vindbaar zijn, vaak in het hogere prijssegment zitten en vooral jongvolwassenen – millennials en Gen Z – aantrekken.

De tijd dat mensen gewoon naar de sportschool op de hoek gingen is voorbij, legt gedrags- en bewegingswetenschapper Jan Middelkamp uit. Hij promoveerde op het gebied van fitness en deed onder andere onderzoek naar het fitness-ecosysteem.

“We hebben een hele lange tijd, tot 2013, ongeveer drie soorten in het fitnessaanbod gehad. De sportclubs die nu in het middensegment vallen met abonnementen tussen de 30 en 60 euro domineerden.” SportCity bijvoorbeeld of TrainMore. “Dan had je ernaast de meer exclusieve clubs zoals David Lloyd en de low budget: alles onder de 30 euro per maand. Vanaf 2013 ongeveer kwam het middensegment onder druk te staan. De Fit For Free’s en Basic-Fits wonnen marktaandeel met hun goedkope abonnementen en ook de exclusieve sportscholen werden aantrekkelijker. Het aanbod werd aangevuld met de boetieks.”

Het begon in New York

Middelkamp weet nog dat hij voor het eerst zag dat er een grote verandering gaande was. Dat was toen SoulCycle in 2006 in New York begon. “Zij hadden zeven kleine studio’s waarin ze alleen spinninglessen aanboden. Meer dan een les was het een concept waar mensen aan mee wilden doen. De oprichters hebben zeven locaties verkocht voor zo’n 12 miljoen euro. Hoe kan dat, dacht ik? Toen ben ik naar New York gevlogen om te onderzoeken wat ze nu eigenlijk doen. Daar ontdekte ik de boetieksector, die later ook naar Amsterdam is overgewaaid.”

De onderzoeker legt uit dat boetieks zich onderscheiden met een klein aanbod, en tegelijkertijd door goed online vindbaar te zijn en in te zetten op gebruiksgemak en persoonlijke aandacht. “Je kunt vaak in maximaal drie klikken een les boeken. Ze bieden flexibiliteit, omdat je niet verplicht bent een abonnement af te sluiten. En omdat ze zich richten op één persoon. Boetieks zijn heel doelgericht in het aanbieden van wat ze hebben en trekken door hun hippe uitstraling ook vaker een jonge doelgroep aan.”

PLTS in de Gerard Doustraat. Boetieks trekken vooral een jonge doelgroep. Beeld Jakob van Vliet

Amsterdam is dankzij het internationale karakter naast LA, New York en Londen een trendsetter op dit gebied. Op honderden plekken kunnen consumenten binnenhoppen voor een snelle work-out in een smaak die het beste bij hen past. Hoeveel precies? “Dat weten we niet. In 2020 telde Amsterdam in ieder geval 91 yogastudio’s waar meer dan drie dagen per week lessen werden aangeboden.” Daar komen bijna 200 reguliere sportscholen bij en dan nog de personal-trainingstudio’s en boetieks.

Maatwerk voor de alleenstaande Amsterdammer

De boetiekklassen zijn exclusiever dan de fitnessketens en passen ook goed bij het individuele karakter van de Amsterdammer: 63 procent van de stadsbewoners is alleenstaand. “Logisch dat het aanbod zich daarop aanpast,” zegt demograaf Jan Latten.

“Alleenstaanden kunnen thuis niet de individuele aandacht krijgen die we allemaal nodig hebben in onze levens. Daar spelen bedrijven op in. Die leveren maatwerk voor kleine groepen als daar behoefte aan is. Die behoefte is er: alleenstaanden in Amsterdam vinden hun gezondheid belangrijk, willen ook persoonlijke aandacht en toch ergens bijhoren. Dat krijg je bij een boetiek.”

De boetieks verkopen een belevenis op fitnessgebied. Eerder deed PS bijvoorbeeld mee met een lesje in het donker sporten. Snelheid, rust, specifieke spiergroepen en identiteit zijn andere focuspunten.

Moet het snel? Dan zijn er lessen van veertig minuten – inclusief warming-up and stretchen achteraf. “Je staat binnen een uur weer gedoucht buiten om verder te gaan met je dag,” zegt een instructrice van Core40 aan de Weteringschans in het Engels. Tijdens de les: “We nemen nu eerst een minuut om tot onszelf te komen. Je hebt veel te doen, maar deze veertig minuten zijn voor jou. Jij en je body zijn hier.”

T-shirts met daarop het aantal work-outs dat je gedaan hebt, bij Trib3. Beeld Jakob van Vliet

Minder rustig zijn de work-outs bij Saint & Stars. De Holy Shred-les wordt gegeven op harde uptempomuziek. Zo hard dat er bij de ingang behalve haarelastiekjes en handdoeken ook wegwerpoordopjes worden aangeboden. Na afloop staat er een medewerker klaar met minty towels op een dienblad. Voor wie vooral de billen wil aanpakken is er ook de Holy Booty, een volledige les gefocust op het achterwerk. En bij de Hot Yoga-sessie bij Equal Yoga kan het zijn dat de yogateacher ‘tension’ wegmasseert door tijdens de les drukpunten aan te raken bij de mensen die dat willen.

De keuze is reuze en het fitnessgedrag van mensen is dan ook sterk veranderd. “Waar mensen voorheen lid werden van een club, een paar keer gingen en daarna hun abonnement opzegden, zie je nu dat ze hun lidmaatschap graag aanvullen met iets anders om het interessant te houden voor zichzelf,” zegt bewegingswetenschapper Middelkamp. “Het is fitness-snacking: we doen de krachttraining in de sportschool waar we lid zijn, kunnen online lessen volgen en pakken ook regelmatig andere sporten of lessen mee in de boetieks om fit te blijven.”

Trib3 op de Rozengracht. Beeld Jakob van Vliet

Dat het aanbod in boetiekfitness enorm is gegroeid en dat zal blijven doen, staat buiten kijf. Maar of alle fitnessondernemers het ook overleven, is een tweede punt, zegt Middelkamp. Aanbieders moeten er alles aan doen om zich te blijven onderscheiden, juist omdat er zoveel aanbod is.

Keuzestress

De consument is de winnaar, met zoveel keuze. Al kan dat ook weer zorgen voor keuzestress, of geen idee hebben waar je moet beginnen. Zoals voor elk zelf gecreëerd probleem, is er ook een oplossing. In dit geval: intermediairs, of, zoals ze in de sportindustrie heten, fitnessaggregators. Dat zijn apps die orde scheppen in de fitnessjungle. OneFit en ClassPass zijn de meest gebruikte in Amsterdam.

Gebruikers sluiten een abonnement af en krijgen zo toegang tot honderden sportaanbieders in de stad. In maximaal drie klikken is een les geboekt, aanbieders zijn daardoor makkelijker vindbaar en de gebruiker zit nergens aan vast. Vakantie, zwanger, gewoon even stoppen zonder reden? Met evenveel klikken is het abonnement geannuleerd. En wie de weg al weet, boekt via de app losse tickets. Kosten: 15 of 20 euro voor één work-out.

Latten: “Dat is niet voor iedereen te betalen natuurlijk. Hoe exclusiever, hoe minder toegankelijk het is voor mensen.” Het grote aanbod is overigens niet alleen maar hosanna voor de stad, benadrukt Latten. “Amsterdam raakt steeds meer gefragmenteerd. We verliezen een collectief gevoel als we continu alleen maar doen waar we zelf beter van worden.”

