Examenweek: ‘Iedereen zat nog tot het laatste moment in de zaal’

Chanell Etruba. Beeld Nina Schollaardt

Boeken doorspitten, samenvattingen schrijven, eindexamenopgaven van voorgaande jaren maken, examentrainingen volgen en verdiepende filmpjes op YouTube kijken. Dat is wat Chanell Etruba (18) van de Open Schoolgemeenschap Bijlmer deed om zich voor te bereiden op het centrale examen. En ze is niet de enige. De komende weken werken 8302 Amsterdamse eindexamenleerlingen zich in het zweet voor deze allesbepalende toets.

Dinsdagochtend om 09.00 uur brak voor Etruba het moment van de waarheid aan. Ze maakte haar eerste examen: geschiedenis. Omdat ze de kwaliteit van het onderwijs op haar school niet altijd even goed vond de afgelopen maanden, was ze enigszins gespannen. “Ter voorbereiding heb ik veel extra filmpjes gekeken op YouTube over de geschiedenis van Duitsland. Dit was het grootste gedeelte van wat we moesten kennen. Ik ben blij dat ik ook op deze manier kon oefenen, want ik merkte dat mijn gedachten soms afdwaalden als ik te lang uit het boek leerde.” Het feit dat ze er goed voor staat, stelt Etruba gerust. Haar cijferlijst bestaat bijna alleen uit zevens en achten. “Hierdoor weet ik eigenlijk zeker dat ik wel slaag.”

Doordat eindexamenleerlingen een ongewoon onderwijsjaar achter de rug hebben, krijgen zij dit jaar meer mogelijkheden om te kunnen slagen. Normaal gesproken kan er één vak herkanst worden, dit jaar twee. Ook konden eindexamenleerlingen hun examens verdelen over twee tijdvakken. Het eerste tijdvak loopt van 17 mei tot en met 1 juni, het tweede van 14 tot en met 25 juni. Zowel in het tweede als het derde tijdvak (6 tot en met 9 juli) kunnen examens herkanst worden. Doordat leerlingen dit jaar zelf hun examens konden inplannen, kunnen ze zich langer voorbereiden. Ook hoeven leerlingen die in quarantaine zitten of ziek zijn hierdoor geen vakken te missen. Tot slot mogen de leerlingen die nét zijn gezakt ‘een duim leggen’ op een vak waardoor ze niet zijn geslaagd. Door dit cijfer weg te strepen, slagen ze alsnog.

Tot het laatste moment

Ook Lena Tychon (18) van Het Amsterdams Lyceum vond haar eerste examen – vwo wiskunde – spannend. Tychon maakte zich van tevoren vooral druk over de duur van de examens: 2,5 tot 3 uur vond ze wel erg lang. Toch kwam ze maandag in de knoop met de tijd. “Ik heb een paar opgaven niet afgemaakt omdat ik ze niet snapte. Ook heb ik de neiging om te blijven plakken bij sommen. Als ik sneller had gewerkt, had ik het wel afgekregen,” zegt ze balend. Tychon merkte wel dat ze niet de enige was die de volle 3 uur nodig had. “Iedereen zat nog in de gymzaal tot het laatste moment.”

In tegenstelling tot de voorgaande jaren, maakte niet elke vwo-leerling op dezelfde dag het wiskunde-examen. Hidde Draaisma (20) van het Fons Vitae Lyceum heeft besloten zijn wiskunde A examen in het tweede tijdvak te maken. Draaisma koos er bewust voor om de vakken die hem makkelijk afgaan in het tweede tijdvak in te plannen, zodat hij zich eerst kan concentreren op de vakken waar hij het meest moeite mee heeft: scheikunde en natuurkunde. “Ik vind het prettig dat ik mij eerst volledig kan focussen op die moeilijke vakken en ik later de vakken doe waar ik beter in ben en minder voor hoef te leren.”