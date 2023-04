Examenstunt op Cartesius Lyceum loopt uit de hand, school schakelt politie in

Excessen in Brabant

In Eindhoven werd maandag een school dichtgehouden vanwege de dreiging van een examenstunt. De politie kreeg een anonieme tip binnen over een stunt op het Eckartcollege. De tip was van zo’n aard ‘dat we de veiligheid van 1500 leerlingen niet konden garanderen’, aldus een woordvoerder. Daarnaast doet de politie onderzoek naar een grap van examenleerlingen over een bom, maar dat was niet de directe aanleiding voor de schoolsluiting.

Ook op het Tilburgse Koning Willem II College liep een examenstunt uit de hand. Vrijdag moest de school ontruimd worden na het afsteken van rookbommen en vuurwerk. Ook werd er met meel en eieren gegooid. Leerlingen die buiten stonden te wachten, vertelden dat er een paniekerige sfeer ontstond vanwege de dikke rook in de gangen en het brandalarm dat afging.