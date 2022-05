Examenleerlingen zitten binnen te blokken terwijl het buiten zomer is: ‘Ik wil mee naar het Vondelpark, maar dat kan niet’

Sueda Buyukkoras (16): 'Ik heb hier in de OBA zelfs vrienden gemaakt.' Beeld Jean-Pierre Jans

‘Mijn generatie is het meest geshit door corona’

Sueda Buyukkoras (16) doet eindexamen havo en zit op het Lumion.

“Ik heb geen leven meer door mijn eindexamens. Normaal ben ik buiten als de zon schijnt. Mijn moeder noemt me straatrat omdat ik altijd buiten ben. Ik chill met vrienden in het Vondelpark, bij Centraal Station of in het Westerpark. Soms neem ik mijn rolschaatsen mee. Maar nu zit ik elke dag van twaalf tot acht in de OBA. Ik heb hier zelfs vrienden gemaakt en ik ben vrienden geworden met de mensen die hier werken. Als ik slaag, krijg ik koffie van ze.



Ik werk in de bediening bij restaurant Turquoise Meating in Noord, maar dat doe ik vanwege mijn eindexamens nu even niet. Daardoor ben ik wel blut. Ik koop hier elke dag eten. De soep is lekker in de OBA, maar wel veel te zout. Alleen de broccolisoep is écht goed. En de koekjes. Ik zit hier de hele dag en ik doe er echt alles aan om te slagen. Als ik niet slaag, dan weet ik: ik heb alles gedaan wat ik kon. Het is wel lastig soms, want mijn generatie is het meest geshit door corona. We hebben door corona slecht en onregelmatig les gehad, ik heb enorm lopen stressen en ik miste de basis toen ik mijn eindexamens in ging. Ik moest heel veel doen in een korte periode. Dat we nu een extra herkansing krijgen en een vak mogen laten vallen, vind ik niet genoeg compensatie.”

Raúl Carrera (18): ' Ik probeer elke dag om tien uur in de bibliotheek te zijn, maar ik snooze vaak.' Beeld Jean-Pierre Jans

‘Als de OBA om acht uur sluit, kan ik nog wel even mee de stad in’

Raúl Carrera (18) doet eindexamen vwo en zit op het Hervormd Lyceum Zuid.

“In deze hitte leren, daar heb ik echt geen zin in. Het is superkut. Ik heb best veel vrienden die geen eindexamen doen en die gaan naar het Vondelpark of uit. Ik wil mee, maar dat kan niet. Soms doe ik het wel gewoon. De OBA sluit in het weekend om acht uur, dan kan ik wel even mee de stad in tot middernacht. Mijn ouders vinden dat niet leuk. Zij denken dat ik mijn eindexamen niet serieus neem. Ik weet van mezelf dat ik ga slagen. Mijn gemiddelden zijn goed, nu nog op mijn eindexamen goed scoren. Ik ben al aangenomen voor de studie bouwkunde aan de TU Delft. Het lastigste nu is, behalve de hitte, blijven leren en de zenuwen onder controle houden. Het is ineens heel officieel zo’n landelijk examen en uit bed komen vind ik ook lastig. Ik probeer elke dag om tien uur in de bibliotheek te zijn, maar ik snooze vaak. Van negen uur tot tien uur gaan er allemaal wekkers af. Het lukt me wel altijd om elf uur in de OBA te zijn.”

Floor Bolhuis (17): 'Kijk naar al die mensen die buiten liggen te chillen.' Beeld Jean-Pierre Jans

‘Het is heel moeilijk om weer naar binnen te gaan’



Floor Bolhuis (17) doet eindexamen havo en zit op het IJburgcollege.

“Het lijkt never ending: elke dag zit ik hier in de OBA te leren voor mijn eindexamens en elke dag wordt mijn motivatie minder. Het is klote dat de zon schijnt. Met de vrienden die ik tijdens het leren in de bibliotheek heb ontmoet ga ik naar buiten voor een pauze en dan is het wel echt heel moeilijk om weer naar binnen te gaan. Kijk naar al die mensen die buiten liggen te chillen. Wij moeten naar binnen om te leren. Ik heb niet echt een planning gemaakt. Als iemand zegt ‘kom we gaan naar buiten voor pauze’, dan gaan we. We spreken ook geen eindtijd af. Dat is gevaarlijk, want soms zitten we ineens een uur buiten. Ik probeer in ieder geval een aantal proefexamens voor elk vak te maken en verder doe ik wat ik kan doen. Ik heb de afgelopen vrijdag wiskunde eindexamen gedaan. Hoe dat is gegaan weet ik niet. Ik durfde het niet na te kijken.”

Leon Kohn (19): ' Als het regent wil ik toch niet naar buiten, nu wil ik de hele tijd buiten chillen.' Beeld Jean-Pierre Jans

‘Ik ga sowieso met een vwo-diploma de zomervakantie in’

Leon Kohn (19) doet eindexamen vwo en zit op het Montessori Lyceum Amsterdam

“Het is fantastisch dat er nog wat versoepelende maatregelen zijn voor de eindexamens dit jaar. Ik ben doorgestroomd van de havo en toen heb ik geen eindexamen gedaan. Ik dacht dat deze lichting weer ‘gewoon’ was, maar we mogen een vak laten vallen en krijgen een extra herkansing, daar ga ik gebruik van maken. Ik ga het vak maatschappijwetenschappen wegstrepen. Dat weet ik nu al, want ik sta daar gemiddeld een 3,3 voor of zo. Daar ga ik ook niet voor leren. Ik ben toegelaten tot de studie geneeskunde. Biokennis is vooral belangrijk en ik heb mijn eindexamen biologie vorige week goed gemaakt. Ik denk wel dat ik slaag. Misschien met een herkansing, maar ik ga sowieso met een vwo-diploma de zomervakantie in. Het is wel helemaal kut dat we moeten leren terwijl het zulk mooi weer is. Daardoor is het verleidelijk om eerder te stoppen met huiswerk maken. Als het regent wil ik toch niet naar buiten, nu wil ik de hele tijd buiten chillen.”