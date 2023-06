Examenleerlingen horen de uitslag: ‘Mijn ouders begonnen te gillen’

Eindexamenleerling Melle Jongsma is geslaagd. Beeld Hannah Bults

Melle Jongsma (18), Barlaeus gymnasium, woont in de Houthavens

Melle zat drie kwartier in spanning in de keuken met zijn ouders en grootouders. Zijn zus was ingeschakeld via een videoverbinding. “Toen ze hoorden dat ik geslaagd was, begonnen mijn ouders te gillen. En opa en oma waren heel bij. Ik hoop dat ze trots zijn op hun kleinzoon.”

Alhoewel Melle er qua cijfers goed voor stond, waren er toch wat zenuwen: “Vanaf 12 uur begon de spanning erin te hakken. Ik dacht: straks heb ik alles helemaal verpest. Ik zat aan tafel te trillen en ging appen met vrienden. Maar daar word je eigenlijk alleen maar zenuwachtiger van.”

Anderhalve week geleden zat hij nog in Split met zijn vrienden, voor zijn examenreis. “Het is eigenlijk heel gek dat je voor de uitslag al gaat feesten. Ik heb toen niet veel aan school gedacht, maar op de achtergrond blijft er altijd een beetje spanning.”

Het wordt voor Melle een zomer van feesten en werken. Straks gaat hij naar school, waar een borrel is georganiseerd. Daarna trekt hij de stad in, naar café De Gieter. “Dat is de stamkroeg van het Barlaeus.” Na de zomer vertrekt Melle naar Bologna voor een cursus Italiaans en wil hij met vrienden door Azië gaan reizen.

Tweeling La-Kiecha en Chaneva Simon (20), beiden vwo op het lr. Lely Lyceum in Zuidoost.

“We moeten beiden herkansen,” verzucht La-Kiecha. “We wisten het vanochtend al. Via Magister konden we onze cijfers berekenen. De hele klas heeft elkaar gebeld.”

Het was een flinke teleurstelling, want de zussen stonden er prima voor qua cijfers. Maar La-Kiecha was nooit helemaal zeker van haar zaak: “Ik had wel een onderbuikgevoel. Ergens wist ik wel dat het mis kon gaan.”

La-Kiecha is teleurgesteld in de normering die de school voor sommige examens heeft gehanteerd: “Men zei dat ze ons tegemoet zouden komen, maar bij Duits was de normering 0. Dat was best een klap.”

De meiden hebben veel aan elkaar. Samen doorliepen ze de middelbare school en ze willen volgend jaar dezelfde studie aan de VU doen. “Het is wel echt fijn dat je iemand hebt die je moed kan inspreken. We zijn inmiddels best klaar met de middelbare school en kijken uit naar de universiteit, een nieuwe omgeving.”

Volgende week staan de herkansingen gepland. La-Kiecha gaat voor Duits, Chaneva voor geschiedenis. De komende dagen duikt de tweeling dus weer in de boeken: “Ik ga vanavond naar de OBA Bijlmerplein of Reigersbos. Ik ben niet pessimistisch, ik ga gewoon al mijn energie in de herkansing stoppen.”

Esra Kruyswijk (15), vmbo op De Amsterdamse Mavo, woont in Watergraafsmeer

Esra klinkt woensdagmiddag relaxt: “Ik heb voor alle vakken gemiddeld een 7 gehaald, met een 8 voor geschiedenis als beste cijfer.” Wiskunde en Engels, vakken waar hij van tevoren wel zenuwachtig over was, haalde hij met ruime zevens.

Esra moest een half uur wachten op zijn belletje. Toen zijn mentor uiteindelijk de verlossende woorden sprak was hij ‘wel opgelucht’. Zijn ouders zijn ‘heel blij natuurlijk’. Om het te vieren nemen ze hem vanavond mee uit eten naar Café Restaurant Amsterdam.

Voor de zomer heeft Esra geen grote plannen: “Ik ga veel werken en een beetje met vrienden hangen als die ook vrij zijn.” Na de zomer wil hij, als er genoeg plek is, doorstromen naar de havo op het Fons Vitae.