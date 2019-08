Ex-wethouder waarschijnlijk niet onder invloed van drugs tijdens arrestatie

Jorrit Nuijens. Beeld Tammy van Nerum

Dat blijkt uit de testresultaten van het bloedonderzoek op basis van een monster dat kort na zijn arrestatie bij hem werd afgenomen. Nuijens heeft deze uitslag dinsdagmiddag zelf naar buiten gebracht.

No further comment. Later meer. 😘 pic.twitter.com/oEn7TyXowp Jorrit Nuijens

Op 20 juni werd Nuijens aangehouden nadat hij overlast had veroorzaakt in een café nabij de Stopera en zich verzette tegen zijn arrestatie. Beelden van de arrestatie van de luid protesterende Nuijens gingen het hele land door. Een dag later stelde de politie dat Nuijens agenten had bespuugd en dat er een flesje met, vermoedelijk, GHB was aangetroffen in zijn tas. Kort daarna stapte Nuijens (GroenLinks) op als wethouder in Diemen.

Het personeel van het café waar Nuijens in de problemen was geraakt, vertelde kort na het incident aan diverse media dat zij hadden gezien dat hij iets in zijn neus had gestopt, vermoedelijk drugs. De testresultaten wijzen uit dat in zijn bloed geen stoffen zijn aangetroffen die strafbaar zijn gesteld volgens de Wet Middelengebruik, aldus de politie.

De uitslag zegt verder niets over het aangetroffen flesje dat volgens de politie vermoedelijk GHB bevatte. GHB staat op lijst 1 van de Opiumwet en is daarmee gekwalificeerd als harddrugs, waarvan het bezit strafbaar is.