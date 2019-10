Ex-vriendin eist dat Keith Bakker intieme chatsessies van internet haalt

De vrouw die Keith Bakker beticht van seksueel misbruik eist dat intieme chatsessies die hij op internet zette zo snel mogelijk offline gaan. Beeld ANP

Dat laat haar advocaat Margreet de Boer weten. Volgens de advocaat is de privacy van de vrouw en haar familie door de publicatie ernstig aangetast. Als Bakker geen gehoor geeft aan het verzoek, stappen ze naar de rechter.



Het meisje wil zolang het onderzoek loopt zelf niet inhoudelijk reageren op wat er tussen haar en Bakker is gebeurd. De gevallen verslavingsgoeroe deed dat afgelopen weekend wel in een interview met AD. Hij stelde dat hij een jaar lang een geheime relatie met haar heeft gehad en dat dit was begonnen toen ze 18 jaar was. Volgens Bakker was de liefde geheel wederzijds en heeft hij niets illegaals gedaan, al was het leeftijdsverschil bijna 40 jaar. “Ik voel dat dit moreel helemaal fout is, maar ik heb niets verkeerds gedaan.”

Nadat bleek dat sommige media inzage hadden gehad in politiestukken, besloot Bakker de verklaring die hij dinsdag zelf bij de politie ging afleggen op internet te zetten.

Wederzijds

In het document van 142 pagina’s vertelt hij hoe de affaire destijds is begonnen en geëindigd. Daarin nam hij ook intieme chatsessies op die hij had met het meisje waaruit volgens hem moet blijken dat het verlangen naar elkaar wederzijds was. Ook openbaarde hij zeer gevoelige privé-informatie over de familie.