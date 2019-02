Ex-voetballer Yassine Abdellaoui slachtoffer beschieting IJburg

Nadien raakte hij verwikkeld in een slepende strafzaak over het witwassen van 2,3 miljoen euro en de heling van 38.000 dollar uit xtc-handel. Hij werd verdacht samen met ex-profvoetballer Geoffrey Prommayon.



Schadevergoeding

In die zaak werd Abdellaoui na 11 jaar integraal vrijgesproken door het gerechtshof. Hij hoopte op miljoenen aan schadevergoeding, maar kreeg alleen 8.000 euro voor de tijd dat hij vast had gezeten (46 dagen in voorarrest).



In 2015 ging hij in hongerstaking om meer geld af te dwingen, maar inmiddels lopen daarover geen procedures meer.



Trainersdiploma

Zijn advocaat Sanne Schuurman, als hij van Het Parool hoort van het nieuws dat Abdellaoui is neergeschoten: "Daar schrik ik erg van. De laatste keer dat ik hem sprak, onlangs, maakte hij op mij een heel positieve indruk."



Abdellaoui was druk doende trainersdiploma's te halen en was enige tijd assistent-trainer bij Willem II onder 17.