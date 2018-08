Ex moet 800 euro betalen voor dwergkeeshondje Jip

De hond kon ook naar het asiel De rechter

10.000 euro? Véél te hoog, ordeelt de rechter nu. Die vindt dat de toekomstige eigenaar van Jip ook ervoor had kunnen kiezen om de hond naar het asiel te brengen.



Bovendien zal zijn ex Jip niet meer te zien krijgen, waardoor hij zelf geen plezier meer heeft aan de hond, maar wel voor zijn verzorging zou moeten betalen. Volgens de rechter is dat niet eerlijk.



Wat ook meespeelde in het vonnis was de gezondheid van de hond. Jip kampt met een of meerdere aangeboren afwijkingen. De kans is groot dat hij de gemiddelde leeftijd van 13 jaar niet gaat redden.



