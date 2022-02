Ex-‘lachgaskoning’ slaat met Biro over de kop en moet naar ziekenhuis

Üresin maakte naar eigen zeggen een fortuin met de verkoop van lachgas op het Leidseplein. Beeld Amaury Miller

Üresin is opgenomen in het ziekenhuis voor behandeling, maar verkeert buiten levensgevaar. Bij het ongeluk heeft hij zijn ribben gebroken. Naar verwachting moet hij een aantal dagen in het ziekenhuis blijven. Dat meldt zijn management Rebels and Caviar.

Een passagier, een vriend van Üresin, is eveneens gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis. Hij is volgens het management van Üresin zondagmiddag weer thuis. De vriend heeft een gebroken neus en verwondingen aan zijn gezicht opgelopen.

De politie bevestigt dat er een eenzijdig ongeluk met een Biro heeft plaatsgevonden waarbij twee mensen gewond raakten. Beiden zijn aanspreekbaar vervoerd naar het ziekenhuis. Een woordvoerder doet geen uitspraken over de identiteit.

Als lijsttrekker van De Feestpartij, die zegt op te komen voor de entertainmentsector, doet Üresin in maart mee met de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam.

Üresin maakte een aantal jaren geleden naar eigen zeggen een fortuin met de verkoop van lachgas op het Leidseplein. Inmiddels is hij tegen het gebruik ervan. De gemeenteraad stemde vorig jaar in met een verbod op de verkoop van lachgas.