Ex-kunstdief Okkie Durham: ‘Die yuppen en expats van nu: hun leventjes zien er zo makkelijk uit’

Vroeger roofde Octave ‘Okkie’ Durham schilderijen uit het Van Gogh Museum, nu is hij uit het criminele leven. Hij mist vroeger. ‘Het Amsterdam waar ik zo van hield, is er niet meer.’

Octave Durham, die in 2017 wereldberoemd werd door in een tv-documentaire te vertellen hoe hij vijftien jaar eerder twee schilderijen had gestolen uit het Van Gogh Museum, zit aan een tafel in Café Restaurant Amsterdam, niet ver van waar hij al zijn hele leven woont. Durham, hij wordt door iedereen Okkie genoemd, kijkt om zich heen naar de andere gasten. “De buurt is echt veranderd. Vroeger durfden deze mensen hier niet te komen.”

Hij vertelt over de keer dat hij als kind op camping De Goudsberg in Lunteren was en na veel zeuren naar huis mocht van zijn moeder. De heimwee naar Amsterdam werd te groot. Met een oudere jongen kon Okkie mee in de trein en vanaf het Centraal Station zag hij de Dam liggen. “Ik ging op mijn knieën om de Amsterdamse grond te kussen.”

En toen waren er ineens tranen.

Waarom huil je?

Na een paar seconden: “Omdat het Amsterdam waar ik zo van hield er niet meer is. De mensen die er niet meer zijn, de winkels, de gezelligheid – de spirit is weg uit de stad. Ik ben schatrijk geweest en ging overal op vakantie. Suriname, Curaçao, New York, altijd kreeg ik na een paar dagen heimwee naar Amsterdam. Het gevoel om daarna terug in de stad te zijn, je was bruin, zag er goed uit, kwam de discotheek in: hier ben ik weer. Kinderen van nu geloven me niet eens als ik vertel hoe wij hier vroeger uitgingen. De iT was als Studio 54 in New York.”

Mis je niet ook gewoon de tijd dat je zelf jonger was?

“Nee, want als ik oudere mensen spreek over hoe het hier dertig jaar geleden was, missen zij het ook. En zij waren toen al zo oud als ik nu ben.”

Heb je geen schaamte om te huilen?

“Nee hoor. In mijn wereld zie ik genoeg mannen die hun emoties niet kunnen tonen en dan ontploffen ze ineens omdat het er al die tijd niet uit kon. Zo wil ik niet leven.”

Wanneer Okkie begint te praten over de Staatsliedenbuurt uit zijn jeugd is het bijna onmogelijk hem te onderbreken. Dit was de meest rebelse buurt van Nederland ever. Een krakersbolwerk waar punkers met hanenkammen en veiligheidsspelden de baas waren. Als kind heeft Okkie gezien hoe politieagenten erbij stonden te huilen. Ook zag hij de burgemeester, Van Thijn was dat, iedere keer overleggen met de krakers. Die spraken hem toe alsof zíj hier de boel regelden. Na de dood van kraker Hans Kok in een politiecel brak er een opstand uit, een veldslag.

“Het gebeurde in een cel op het hoofdbureau, aan de Marnixstraat. In de buurt ging het gerucht dat het een cel was met hooi en ratten, zoals in de middeleeuwen. Volgens mij cel 114. Ik heb daar zelf vaak gezeten en iedere keer vroeg ik die agenten in welke cel het was gebeurd. Later besefte ik pas dat die geruchten over de middeleeuwen niet waar waren.”

Hoe is deze buurt veranderd?

“Ik weet niet of het klopt, maar mijn idee is dat het begon toen die tv-studio’s werden geopend op het terrein van de Westergasfabriek. Tegen de mensen die daar kwamen werken werd gezegd dat dit een leuk buurtje was, waar ze best konden wonen. Het is een yuppen-takeover geweest. Ze mengen niet met de mensen die hier al woonden. Als je mijn buurman wordt, kun je toch komen zeggen: ‘Hallo, ik ben Geert-Jan?’”

“Weet je waar ik me het meeste aan erger? Als ze lopen en voor een rood licht blijven wachten terwijl er niets aankomt. Dit is Amsterdam, je moet doorlopen. Ik schreeuw ze gewoon toe. En als ze op de fiets zitten, stoppen ze weer niet voor een zebrapad. Ze rijden je zo omver. Ik trap op die bagagedrager als ze dat doen.”

“In deze buurt heb ik altijd gezien dat mensen hard moesten werken, ze hadden struggles. Aan het eind van de dag kwamen ze thuis en kon je zien dat ze hard hadden gewerkt. Die yuppen en expats van nu: het lijkt alsof ze geen zorgen hebben, hun leventjes zien er zo makkelijk uit. Alsof ze iedere dag een wijntje en een terrasje hebben.”

De moeder van Octave Durham kwam uit Den Bosch, zijn vader uit Paramaribo. Ze woonden in twee huizen, honderd meter bij elkaar vandaan, maar waren ook samen. “Ik denk dat het iets Surinaams was, mijn vader zei me dat een man altijd een eigen huis moest houden.”

Zijn vader handelde in drugs, onder meer pillen. “Hij had een dokter plat, die zorgde dat hij rohypnol en valium kon krijgen.” Zijn moeder omschrijft hij als een keurige dame, stijlvol gekleed in pantalons, nooit een spijkerbroek, ze ging iedere week naar de kapper. Geld was er genoeg.

Waarom ging je stelen?

“Op die vraag heb ik geen antwoord. Je hebt geboren leraren of geboren voetballers. Ik ben een geboren dief, ik ben er goed in. Echt goed.”

Was je vaak in het Van Gogh Museum geweest?

“Met school, die museumlessen vond ik saai.”

Hoe kwam je op het idee om die schilderijen te stelen?

“Ik stond in de Paulus Potterstraat, op de hoek waar later Blushing kwam, die tent van Gordon. Als ik door de stad liep, keek ik altijd rond: waar zitten de zwakke plekken? Iedereen kijkt naar deuren. Ik kijk naar ramen, daken, regenpijpen.”

“Het viel me op dat in het Van Gogh Museum een raam gelijkvloers was met een dak. Ik kocht een kaartje, ging naar binnen, tikte met een muntje tegen dat raam en hoorde dat ik daar zo doorheen zou kunnen. Mijn vroegere buurman was Kees Houtman, later is Holleeder veroordeeld voor de moord op hem. Kees vertelde me ooit dat hij een deal had gemaakt met de politie, in ruil voor gestolen schilderijen. Ik wist dat ik ze kon verkopen.”

“Pas toen ik in Spanje werd gearresteerd, besefte ik hoe heftig het was, wat ik had gedaan. Ik kwam op een goede afdeling terecht, ze behandelden me met meer respect dan bij andere arrestaties.”

Waarom heb je het verteld?

“Vroeger was de Heinekenontvoering het spectaculairste misdaadverhaal van Nederland. Nu is het de Van Goghroof, ook door de rol van internet. Ik heb vijf keer in The New York Times gestaan, waarvan één keer met mijn foto op de voorpagina.”

Ben je er trots op?

“Nee. Alleen met de jongens onder elkaar. Een container met coke binnentrekken, dat kan iedereen. Voor deze actie had je honderd keer meer ballen nodig, het was uniek. Maar tegen een gewone burger heb ik geen trots. Het was mijn werk.”

Heb je spijt?

“Van mijn vader leerde ik: eerst altijd zeven keer nadenken voordat je iets doet en dan moet je er later niet over lopen janken. En die schilderijen zijn terug, het is eind goed al goed.”

Wanneer heb je voor het laatst iets gestolen?

“Tien jaar geleden, het moment dat mijn dochter bij me in huis kwam wonen. Dan kun je niet weg blijven als je wordt opgepakt. De charme was er vanaf, het werd te radicaal, moord en doodslag. Ik heb niets met geweld. En je kon niets meer met het geld doen. Vroeger kon je met 20.000 euro naar de PC, nu worden er vragen gesteld: hoe komt u aan dat geld?”

Wat doe je nu?

“Ik heb een pettenlijn, ByOky. En ik werk al een paar jaar met Arthur Brand, de kunstdetective, om geroofde kunst terug te halen. Ik ben bezig met een podcast, boeken en een theatertour. En ik bied me aan bij de gemeente, ik zou graag willen werken met jongeren die in de criminaliteit komen.”

Wordt er al gereageerd?

“Nee, nog niet.”

Hoe is het om met minder geld te leven?

“Mijn blessing is dat ik met weinig geld kan rondkomen, ik heb genoeg aan 15 of 20 euro per dag. En ik heb veel rijke vrienden. Als ik wil kan ik nog steeds iedere avond uit eten gaan. Ik heb vrienden die aan me vragen hoe het gaat en als ik zeg dat ik kleren nodig heb, kopen ze een halve Footlocker voor me leeg. Ik red me en ik ben blij, gelukkiger dan ooit.”

CV Octave Durham (Amsterdam, 1972) is bekend van de inbraak in het Van Gogh Museum waarbij twee schilderijen werden gestolen, Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen en Zeegezicht bij Scheveningen.

Amsterdammers klagen graag over de snel veranderende stad, maar willen hier toch blijven wonen. Hoe werkt dat, vraagt schrijver Robert Vuijsje (Alleen maar nette mensen, Salomons oordeel) zich af in een wekelijkse interviewserie met bekende en minder bekende Amsterdammers. Lees hier alle afleveringen terug.