Ex-krakers tot 2024 op slibvelden Noord gedoogd

Beeld Joris Van Gennip

Na de ontruiming van het ruim twintig jaar gekraakte haventerrein werd een deel van de ADM’ers begin 2019 opgevangen op de slibvelden van een vroegere rioolwaterzuivering net buiten de A10 in Noord. Daar moesten ze eigenlijk eind 2020 vertrekken, maar vorig jaar werd al duidelijk dat ze langer mochten blijven omdat er toch geen plannen waren met het gebied.

Nu is afgesproken dat ze tot eind 2024 worden gedoogd. Ook komt er meer ruimte voor de culturele manifestaties waar ADM in de haven om bekendstond. Samen met andere creatievelingen hebben de ADM’ers vereniging De Verademing opgericht en die gaat de waterzuivering voor drieënhalf jaar huren.

Sleutel overhandigd

Wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling) en stadsdeelvoorzitter Erna Berends hebben de vereniging vrijdagmiddag symbolisch de sleutel overhandigd van het gebied dat ’t Groene Veld is gaan heten. Het gaat om drie hectare die grenst aan de slibvelden waar de voormalige ADM’ers wonen, ook op 3 hectare.

Het is de bedoeling dat de vroegere waterzuivering ook recreatieterrein wordt voor Jeugdland en Elzenhagen, de woonwijken net aan de andere kant van de A10. Buurtbewoners hebben al meegedacht over bijvoorbeeld kleine horeca voor een vrijdagmiddagborrel of een klein buurtfeest. Andere voorbeelden die worden genoemd zijn een kaartclub of sportactiviteiten of dat het terrein de locatie zou kunnen voor een huwelijksfeest. Één gebouw zou na een opknapbeurt een buurtcentrum kunnen worden.

Gekke mix

“We zijn op zoek naar een gekke mix van onze tegendraadsheid en eigenwijsheid en een toegankelijke programmering voor de buurt,” zegt Hay Schoolmeesters van de Verademing. Hij denkt ook aan circusachtige festivals zoals voorheen bij ADM in de haven, maar dan hooguit met zo’n 200 bezoekers.

Nu is de vroegere waterzuivering nog afgesloten met een groot hek omdat daar tapwagens worden opgeslagen. Het is de bedoeling dat het hek overdag opengaat, zodat het terrein in één klap dichter bij de stad komt te liggen. Nu is het vanuit Jeugdland en Elzenhagen een flinke omweg naar de slibvelden. “Straks kunnen ze over het terrein ook doorsteken naar het Noordhollandsch Kanaal. Het wordt een leuke plek om te wandelen.” Behalve moestuinen voor de buurt is het ook de bedoeling dat er een beeldentuin komt.

Eerder deze maand legden buurtbewoners en ADM’ers samen al het Pepijnpad aan, vernoemd naar de 14-jarige bewoner van Elzenhagen die omkwam toen hij ’s nachts in een tentje in het groen de coronaverveling wilde verdrijven. Met vrienden van Pepijn heeft de vereniging afgesproken dat er een mobiel jeugdhonk komt op het terrein.

Potentiële hotspot

Het verblijf op de slibvelden en de rioolwaterzuivering is tijdelijk. Wat er precies moet komen is nog onduidelijk, maar het stadsdeel denkt aan recreatie en groen. De vereniging houdt het wel voor mogelijk dat ze langer kan blijven dan drieënhalf jaar. “Als het een succes wordt en de planontwikkeling niet van de grond komt,” zegt Schoolmeesters. “Het heeft de potentie om een nieuwe hotspot te worden.”

Behalve ’t Groene Veld gaat het stadsbestuur nog tien tot twintig gebouwen en terreinen aanwijzen die tijdelijk beschikbaar worden gesteld voor experimenten met cultuur en niet-commerciële initiatieven. Dit wordt de Expeditie Vrije Ruimte genoemd. Het gaat om plekken waar nog geen concrete plannen mee zijn en daarom ruimte kunnen geven aan kunst, nachtleven, stadslandbouw of woon-werkgemeenschappen. In de snel duurder en drukker geworden stad zijn dit soort initiatieven zwaar onder druk komen te staan.