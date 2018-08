Ex-generaal Peter van Uhm ingezet als adviseur brandweer

Hij begint op 20 augustus en zal in november rapporteren.



Halsema en Schaap vrezen dat de modernisering van de brandweer 'dreigt te stagneren' door fel en aanhoudend verzet vanuit de uitrukdienst.



Halsema heeft voor Van Uhm (1955) gekozen omdat die 'grote ervaring heeft opgebouwd met complexe, hiërarchische organisaties en de gesloten, naar binnen gekeerde cultuur die kan ontstaan bij risicovol, gevaarlijk werk'.



Wittemannenbolwerk

Zo wordt naast twee zwaargewichten uit de Amsterdamse politie (commissaris Schaap en diens adviseur Bernard Welten, de gewezen korpschef) nu ook een generaal buiten dienst op de hardliners binnen de hoofdstedelijke brandweer afgestuurd.



Leen Schaap is door oud-burgemeester Eberhard van der Laan als commandant aangesteld om van het conservatieve wittemannenbolwerk dat de Amsterdamse brandweer is, 'een open, flexibele en diverse organisatie' te maken.



Proeftuinkazerne

'Hoewel er voortgang wordt geboekt, gaat dit niet zonder slag of stoot,' schrijft Halsema eufemistisch in een brief aan de gemeenteraad.



Ze noemt het 'positief' dat 'het leiderschap in de kazernes' in de afgelopen jaren onder leiding van Schaap verder is ontwikkeld en dat de zo lang gewenste 'proeftuinkazerne' wordt voorbereid waarin wordt geëxperimenteerd met een moderne werkwijze met reguliere dienstroosters. (Nu werkt de gehele Amsterdamse brandweer nog met 24-uursroosters, die de vertegenwoordigers van 'de uitrukdienst' onder geen beding willen loslaten).



Doodsbedreigingen

Steeds meer brandweerlieden 'steunen' veranderingen en de werving en selectie zijn meer gericht op het aannemen van vrouwen en allochtonen.



Toch, commandant Schaap ondervindt volop problemen bij het aanjagen van veranderingen en is zelfs herhaaldelijk met de dood bedreigd. Een oude overeenkomst over modernisering, uit 2011, wordt echter nog steeds 'traag' uitgevoerd en 'stagneert' op belangrijke punten.'

De verandering van de gesloten, interne cultuur wordt effectief tegengehouden door een kleinere groep Femke Halsema