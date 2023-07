Ex-gedetineerden motiveren leerlingen in Zuidoost om op het rechte pad te blijven: ‘Je bent geen pussy als je nee zegt’

Kenny Brenet tijdens een workshop op het Orion College in Amsterdam-Zuidoost. Leerlingen leren van de 'rolmodellen' van Keep it real over de gevaren van het criminele leven. Beeld Dingena Mol

Kenny Brenet was 13 jaar toen hij in ’t Nieuwe Lloyd belandde, de toenmalige jeugdgevangenis in Zuidoost. Zo oud ongeveer als zijn gehoor nu, in het Orion College Zuidoost, een school voor speciaal onderwijs op een steenworp afstand van metrostation Ganzenhoef in de Bijlmer. Hij overrompelt de klas met zijn adembenemende levensverhaal, dat voert naar de diepste dalen én, dan ineens, naar zijn kleurige schilderij waarop een jongetje hartverscheurend verdrietig de wereld in kijkt. Het treft de kinderen vol, blijkens de ‘oohs’ en ‘aahhs’. “Zo’n jongetje was ik vroeger ook. Vol fantasie, maar eenzaam, want ze begrepen me niet.”

Brenet groeide op bij zijn oma in Curaçao tot hij op zijn negende naar Nederland kwam, naar zijn moeder in Amsterdam. Het ging meteen mis. Zijn eerste grote straf was voor een overval, vertelt hij. Na zijn celstraf kwam hij in een schippersinternaat waar hij de aandacht kreeg die hij nodig had, maar toch trok het criminele milieu snel weer. Hij pleegde weer een overval, raakte voortvluchtig. “Dat is heel eenzaam. Dan zit je op veel plekken. Nergens ben je thuis.”

“Ik wilde ergens bij horen. Net zoals jullie. Wie voelt zich wel eens anders?” Schoorvoetend gaan de vingers omhoog. Lang verhaal kort: Brenet behoorde uiteindelijk tot de dominante groep in de Amsterdamse onderwereld die in 2012 uiteen zou splijten met een bloedige onderwereldvete tot gevolg. “Heel veel vrienden gingen dood. Andere vrienden zitten voor heel lang in de cel. We zochten allemaal naar geld. Maar geld maakt je niet gelukkig.”

Veteranen uit het straatleven

Brenet is onderdeel van het project Keep it real. Wel vaker staan ex-gedetineerden voor een schoolklas om als ervaringsdeskundigen uit te leggen waarom leerlingen het juiste pad moeten kiezen, maar de line-up van Keep it real is uitzonderlijk. Veteranen uit het hardste straatleven werken samen met muziekproducenten, jongerenwerkers en docenten die ook in jeugdgevangenissen workshops geven. Ze komen naar precies die scholen waar de kwetsbaarste jongeren zitten.

Zo waren ze behalve op het Orion College laatst ook op praktijkcollege De Dreef, verderop in Amsterdam-Zuidoost, in Venserpolder. Ook daar hebben de leerlingen een IQ tussen de 50 en 80, met uitschieters naar boven en beneden.

De ervaringsdeskundige influencers proberen als positieve rolmodellen de kwetsbaarste kinderen ervan te doordringen dat ze op straat niet de verkeerde keuzes moeten maken, die daar voor het oprapen liggen. Sommige leerlingen worden aanhoudend via Snapchat benaderd door criminelen die ze vragen een pakje weg te brengen. Een klusje te doen. Happen ze, dan kunnen ze niet meer terug. Daarom is het Orion College Zuidoost, net zoals praktijkschool De Dreef dé plek waar de rolmodellen het verschil kunnen maken. De heel beïnvloedbare kinderen kunnen zomaar in verkeerde handen vallen.

Lachgasballonnen

Brenet ging heel veel drugs gebruiken. Hasj, eerst, en wiet. “Wie weet wat dat is, en wat dat met je doet?” Een paar vingers. “Cocaïne later. Kent iemand dat, cocaïne? Dat is hier in de buurt wel veel.” Na de coke kwamen de crack en heroïne. “Het maakt je lichaam stuk. Nu werk ik met kinderen die verslaafd zijn. Bijvoorbeeld ook aan lachgas.” Dat kennen de kinderen wel, uit die geinige ballonnetjes. “Nou, zo grappig is het niet. Lachgas. Van sommige kinderen doet het lichaam het niet meer. Die hebben ook geen huis meer. Niks.”

In de gevangenis in Vught belandde Brenet wegens aanhoudend blowen in een isoleercel. “Ik kreeg een pen en papier om een brief te schrijven. Ik schreef geen brief, maar begon te tekenen. Ineens wist ik wat ik wilde. Tekenen! Ineens wist ik waar ik goed in ben!”

Na bijna tien jaar in gevangenissen en na zijn verslaving, had Brenet zijn toekomst gevonden. In tekenen en schilderen, en in het geloof, maar hier en nu gaat het vooral over het tekenen. De leerlingen krijgen papier en potloden en tekenen een boom waarvan zij de stam vormen. De takken zijn de belangrijke mensen.

De moraal van Brenets verhaal treft doel. Iedereen heeft een talent, ook al is ‘hotelmanager’, zoals een meisje na aandringen zegt te willen worden, voor de leerlingen van het Orion College erg hoog gegrepen.

Drillrap

Op Orion zitten kinderen van heel verschillende niveaus in de onderbouw en bovenbouw. Voor sommigen is het met mallen beschilderen van een tas het meest geschikt, of een drumworkshop; met anderen komt het tot indringende gesprekken. Over drillrap, waar initiatiefnemer van Keep it real Wenner Regales zijn workshop over geeft. Hij gebruikt zijn levenservaring in de Bijlmer om met de kinderen te bespreken hoe belangrijk drill is in de wijken, maar ook hoe alle blingbling niet moet verblinden. Dat de mooie auto in de clip na de opname weer naar de verhuurder gaat. Hoe het elkaar ophitsen en uitdagen met messen kan leiden tot doffe ellende.

Enkele lokalen verderop heeft F.I. de leerlingen in zijn greep. Hij is een straatlegende in Zuidoost. Hij was medeoprichter van de roemruchte Green Gang, zat lang vast na een wildwestschietpartij op de Bijlmerdreef, maar heeft nu een succesvolle platenmaatschappij, met bekende rappers als boegbeelden.

Adjunct-directeur Ralf Muijs van De Dreef is enthousiast. “Dit is een heel goede manier om onze leerlingen te leren wat in het échte leven gebeurt,” zegt Muijs. “Deze mannen en vrouwen kunnen heel goed vertellen hoe ze bijvoorbeeld lang in de gevangenis zaten en verslaafd raakten, maar hun leven tot succesverhaal hebben omgedraaid. We moeten voorkomen dat onze leerlingen de fouten maken die zij maakten.”

Liquidatie in de Bijlmer

F.I. gebruikt zijn straatervaring om in twee workshops van een uur uit te leggen dat keuzes gevolgen hebben. Dat hij zelf ‘tien jaar van zijn leven aan de straat heeft gegeven’, geeft hem volop gespreksstof én een positie waardoor hij tot de jongeren doordringt. Hij hoopt jongeren te motiveren op het rechte pad te blijven. Van zijn op straat beroemde vrienden, zit een rapper 18 jaar cel uit voor zijn rol bij een liquidatie in de Bijlmer, op een paar honderd meter van het Orion College Zuidoost.

“Nu ben ik 41 en heb ik mijn leven op de rit. Ik kan uitleggen dat je geen pussy bent als je geweld uit de weg gaat, maar dat dat juist heel krachtig is. Ik weet uit eigen ervaring hoe ver het kan gaan als je eenmaal op dat kruispunt bent beland,” zegt F.I. na zijn workshops. “Het is de kunst niet geklapt te worden door niet in die positie te komen. Voorkomen is beter dan genezen.”

Hij houdt de jongeren voor hoe gevaarlijk het is een wapen te dragen. “Als je op bepaalde plekken een wapen nodig denkt te hebben, moet je er niet heen gaan. Als ik op mijn twintigste iemand had gehad die het me had kunnen uitleggen, was het sneller beter gegaan.”

Verslaafde moeder

Zo’n rolmodel had F.I. niet. Hij groeide op met een verslaafde moeder. “Ik vond dat ik voor mijn broer en zusjes moest zorgen en praatte mijn misdrijven goed. Ik moest geld maken, toch? Als dan later de fiets van je dochter wordt gestolen, voel je hoe oneerlijk dat is. Toen niet. Toen dacht ik alleen aan mijn eigen gewin. Als jonge jongen heb je dat inlevingsvermogen niet.”

F.I. heeft harten geraakt. Adjunct-directeur Muijs noemt het een ‘héél indrukwekkend betoog’. “Hij herkent het gedrag van onze leerlingen van zichzelf. Aan onze leerlingen zie je niet dat ze iets mankeren, het zijn de mooiste mensen, maar ze zijn vaak licht verstandelijk beperkt en heel beïnvloedbaar,” zegt Muijs. “Als zo’n leerling 300 euro aangeboden krijgt, klinkt dat als makkelijk geld. In Zuidoost is helaas veel armoede en onze kinderen zijn gevoelig voor groepsdruk. Daarom is dit een briljant project.”

Een groepje jongens, stoer uiterlijk, kind van binnen, wil doorpraten met F.I. Dat gaan ze zo doen, na het officiële programma dat in de gymzaal van het Orion College wordt afgesloten met een rap en een spontaan solo-optreden van een meisje dat geniet van het luide applaus.

Download de app van Het Parool Blijf 24/7 op de hoogte: download onze mobiele app voor Android of iOS. Heeft u een tip of opmerking voor de redactie? Stuur een bericht naar onze tiplijn.

Luister naar de Parool Misdaadpodcast: