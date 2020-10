‘Ex-directeur Haga Lyceum gelastte afluisteren’

Het Cornelius Haga Lyceum, een islamitische middelbare school aan de Naritaweeg in Amsterdam. Beeld Marc Driessen

Een tiran, een manipulator die geen tegenstand duldt, niets van onderwijs weet en overal complotten ontwaart. Een greep uit de diskwalificaties van Atasoy in het rapport van een recherchebureau, opgesteld in opdracht van het huidige schoolbestuur. Daarin vertellen dertien medewerkers – het merendeel anonieme docenten – en een ouder over de angstcultuur onder Atasoy, die zelf alle beschuldigingen ontkent.

In het interne rapport, in handen van Het Parool, vertellen twee met name genoemde medewerkers en een anonieme docent over afluisterpraktijken. Een medewerkster zegt dat Atasoy opdracht gaf tot het plaatsen van apparatuur om de Onderwijsinspectie af te luisteren. Na mediaberichten deed de inspectie in juni aangifte van afluisteren van vertrouwelijke gesprekken op de school – met het Avicenna College in Rotterdam de enige islamitische middelbare school in Nederland. Kort daarop stuurde het schoolbestuur Atasoy de laan uit.

Atasoy ontkent zelf heimelijke opnamen te hebben gemaakt, maar zei eerder die wel in bezit te hebben. Ze zouden hem op een usb-stick zijn aangeleverd.

Koffiekamer

‘Tijdens de inspectiebezoeken werden de inspecteurs beneden in de koffiekamer aan de praat gehouden,’ aldus een medewerkster in het rapport. Ondertussen plaatste volgens haar iemand anders ‘in opdracht van Atasoy’ een afluisterapparaat. ‘Ik heb meerdere malen gezien dat die is geplaatst en/of weggehaald. En dan werd het afgeluisterd in hun kamer in bijzijn van verschillende mensen.’

Een oud-lid van de medezeggenschapsraad vertelt dat Atasoy regelmatig op de hoogte was van vertrouwelijke beraadslagingen. ‘Binnen de MR dachten we eerst dat er een mol was, maar dat hebben we niet aan kunnen tonen. Ik weet dat er afluisterapparatuur heeft gehangen dus ik denk dat het dat is geweest.’

Het rapport is opgesteld met het oog op een rechtszaak later deze week in Amsterdam, waarin Atasoy zijn ontslag aanvecht. Een voornaam deel van de ondervraagde medewerkers waarschuwt voor een leegloop onder het personeel als Atasoy terugkeert. ‘Tijdens alle schoolvergaderingen was het altijd muisstil, omdat iedereen bang was dat als je wat zei je ontslagen zou worden,’ aldus een van de bevraagde docenten. Een ander: ‘Nee zeggen was geen optie, want dan kreeg je problemen met hem.’ En: ‘Zodra Atasoy boos wordt, ontploft hij en kan hij niet meer helder nadenken.’

Ook stelt een aantal mensen dat Atasoy waarschuwde dat als hij zou moeten vertrekken als directeur, de school ten onder zou gaan.

Schreeuwen

Er worden ook incidenten beschreven waarbij Atasoy zou hebben geschreeuwd en mensen hebben geïntimideerd. Dat zou ook tegen leerlingen zijn gebeurd. Een scholiere die heimelijk met haar telefoon filmde dat haar klas een video bekeek van een omstreden radicale prediker, werd na het uitlekken van de opname in de aula ten overstaan van alle leerlingen weggezet als verrader, aldus haar moeder.

Ook zou Atasoy boos zijn uitgevallen als jongens en meisjes in de pauze te dicht bij elkaar kwamen. Notulen van de medezeggenschapsraad zou hij hebben laten aanpassen.

Enkele van de ondervraagden zeggen dat Atasoy zijn tegenstanders op sociale media zwart laat maken door Arnoud van Doorn, Haags gemeenteraadslid voor de islamitische Partij voor de Eenheid en oud-PVV’er. In Het Parool ontkende Van Doorn eerder digitale spreekbuis van Atasoy te zijn.

Een groep ouders wenst de terugkeer van Atasoy. Zij worden gesteund door een omstreden islamdocent, die de voorbije zomer stelde met een benefiet 30.000 euro te hebben ingezameld voor advocatenkosten van Atasoy.

Atasoy kondigt aangifte aan