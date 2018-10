Ex-collega: 'Astrid Holleeder liegt in moordproces'

Haar verhaal over dat schizofrene leven van kinds af klópt gewoon niet. Ze hád geen afscheid van Willem genomen

Rijsers verklaring, vandaag in deze krant, kan een belangrijke rol spelen in Holleeders proces. Daarin betogen Willem Holleeder en zijn raadslieden al vanaf het begin dat Astrid liegt - maar van hen is dat geen opmerkelijk standpunt. Nu krijgen ze steun uit onverwachte hoek.



In het diepste geheim

Advocaat Rijser is bepaald geen vriend van Willem Holleeder, en in die zin een onverdachte bron. Zo stond hij onder anderen getuigen bij die deals sloten met het Openbaar Ministerie om tegen Willem Holleeder te verklaren in diens grote afpersingszaak.



Onder hen was de criminele kroegbaas Thomas van der Bijl. Die was zijn hele volwassen leven een goede vriend geweest van Holleeders mede-Heinekenontvoerder Cor van Hout, tot die in 2003 werd geliquideerd - volgens Van der Bijl in opdracht van Willem Holleeder.