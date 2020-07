Ex-ambtenaar Saadia Ait-Taleb vrijgesproken van fraude

Saadia Ait-Taleb. Beeld Sjoukje Bierma

Ait-Taleb en J. werden ervan verdacht in 2016 te hebben gerommeld met rekeningen. Twee weken geleden eiste het Openbaar Ministerie al vrijspraak voor Ait-Taleb. Na drie jaar vruchteloos onderzoek naar corruptie en omkoping, bleek er helemaal niets van de zaak tegen haar over.

Het OM verdedigde zichzelf door te stellen dat men niet op de hoogte was van de geheime campagne die Ait-Taleb en J. in opdracht van voormalig burgemeester Eberhard van der Laan uitvoerden. Wel hield men vast aan de verdenkingen tegen J. Die zou in twee gevallen een rekening van 18.000 euro hebben ingediend, zonder dat daar werkzaamheden voor zouden zijn verricht. De rechtbank zag ook daarvoor geen bewijs en sprak hem vrij ‘van alle blaam’.

Eerherstel

Ait-Taleb toonde zich opgelucht na de uitspraak. Zij verzet zich nog tegen het strafontslag dat zij heeft gekregen van de gemeente. De rechtbank keurde dat goed, maar het hoger beroep loopt nog.

Met de uitspraak van donderdag hoopt Ait-Taleb daarvoor een goede kans te maken. Haar advocaat Richard Korver hoopt dat de gemeente Amsterdam met Ait-Taleb om de tafel gaat om te werken aan haar eerherstel.