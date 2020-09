Ewald Holzhaus (1936-2020): rooie rakker met gevoel voor humor

Ewald Holzhaus. Beeld Familie Archief

“Hij noemde het zijn Paleis Noordeinde,” zegt zoon Jeroen Holzhaus. “Hij heeft zichzelf uit het ziekenhuis ontslagen, want hij wilde sterven met uitzicht op het meertje. Zo is het ook gegaan.”

Vorige week dinsdag overleed Holzhaus, 84 jaar oud.

Zijn opa Ferdinand Holzhaus begon in 1885 een winkel in ‘werkmansgoederen en gemaakte ondergoederen’. Als gebaar naar zijn nieuwe buren noemde de Duitser die winkel Prinses Wilhelmina, maar in de Jordaan en op de dijk werd Holzhaus hardnekkig De Mof genoemd en daarom besloot hij de winkel ook maar zo te noemen.

Zijn opa overleed in 1921 en zijn vader Arthur nam de zaak over. In 1957 werd Ewald Holzhaus de derde generatie Mof op de Haarlemmerdijk. Het werd een iconische zaak, die geverfde overalls, kielen en borstrokken in de mode bracht. ‘Dat onze mode veel gekopieerd werd, was wel lekker voor mijn ijdelheid, maar niet voor de kassa,’ schreef Holzhaus in 1985 in Hollands Dagboek van NRC, ter gelegenheid van het honderdjarig jubileum van de kledingwinkel.

“Hij was mijn winkelpapa en de derde opa van mijn kinderen,” zegt Wilma Rietkamp die al 42 jaar in de winkel werkt. “Een veelzijdig en creatief mens. Een markante man, die ook driftig kon worden. Er hangt een eerbetoon in de etalage, met oude foto’s en verhalen.”

In 1990 verkocht Holzhaus de zaak, het was het einde van het familiebedrijf. Veelzeggend detail: hij vroeg als pandeigenaar verre van een marktconforme huur aan zijn opvolgers. “Het is een huur op vriendschappelijke basis,” zegt Igor van Leeuwen, de huidige eigenaar. “Hij vond het belangrijker dat een kleine zaak als De Mof bleef bestaan. Hij was natuurlijk ook een rooie rakker.”

Holzhaus noemde zichzelf graag geheelonthouder. Vanwege zijn enorme parate kennis en een knipoog naar zijn dranklust. Ook zoon Jeroen roemt zijn vaders gevoel voor humor. Als zestienjarige ging Jeroen op fietsvakantie, zijn vader zou wel brood voor hem smeren. “Ik was verbaasd, want hij was niet zo zorgzaam. Tot ik mijn tanden in de boterham zette – en op een condoom beet. Zo kreeg ik een korte seksuele voorlichting. Dat was ook mijn vader. Humor houdt een relatie op de been, zei hij altijd.”

Dat was in ieder geval uitstekend gelukt. Holzhaus was zestig jaar samen met zijn vrouw Margot, met wie hij drie kinderen kreeg.

Holzhaus was een absolute digibeet en daarom heeft zijn familie via zoom een digitale herdenking voor hem gehouden. Zoon Jeroen: “Op zich is dat het soort cynische humor waar mijn vader wel van hield.”

Zo’n vijftig naasten waren bij de herdenking. Zijn dochter en haar kinderen maakten muziek, zijn kleinzoon las anekdotes voor en tussendoor werden cartoons getoond die Holzhaus altijd met veel plezier had gemaakt.

Zoon Jeroen: “Uiteindelijk was het een heel fijn afscheid.”