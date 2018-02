Eventuele gebedsoproep Westermoskee niet tegengehouden

Dat antwoordt de burgemeester in reactie op vragen van de VVD. "Uitgangspunt voor het college is dat de versterkte oproep voor gebed niet leidt tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat", aldus Van Aartsen in de richting van bezorgde bewoners van de Kinkerbuurt.



Die trokken in 2016 aan de bel toen er plannen circuleerden om een versterkte oproep tot gebed te laten klinken vanaf de 42-meter hoge minaret van het islamitische gebedshuis. Dat kwam voor velen als een verassing, bij de start van de bouw van de moskee in 2005 zei het moskeebestuur nog dat het af zag van de luidruchtige oproep voor moslims om te komen bidden.



Lastig om te verbieden

Volgens Van Aartsen zijn er momenteel geen concrete plannen van het moskeebestuur die wijzen op de komst van een versterkte oproep tot gebed. Tot die voorlopige conclusie kwam het moskeebestuur na een gesprek met wijlen burgemeester Van der Laan in het najaar van 2016.



"Indien het moskeebestuur plannen in die richting ontwikkelt, dan zal een voorstel tot wijziging van de APV worden gedaan, om deze vormen van geluid te reguleren", zegt Van Aartsen dinsdagmiddag.



Het is volgens juristen erg lastig om de oproep tot gebed te verbieden. "Volgens de Wet Openbare Manifestaties hebben gebedshuizen het recht om gebedsoproepen te doen," zei bestuursrechtdeskundige Reinier Ensink eerder tegen Het Parool.



Zoals kerken hun klokgelui mogen laten klinken, mogen moskeeën hun gebedsoproep versterkt laten horen. "De wet maakt geen onderscheid tussen het christendom en de islam. Er kunnen hooguit beperkingen worden opgelegd voor het volume en de duur van de oproep."