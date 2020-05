Evenementenbranche luidt noodklok: 65 procent verwacht 2021 niet te halen

Beeld ANP Kippa

De enquête werd gehouden onder dertig bedrijven. Sommige daarvan organiseren in een normale zomer tot acht festivals.

“We zijn best wel pessimistisch op dit moment,” aldus Rob Simon van Chasing the Hihat, organisator van onder andere de festivals Georgie’s Wundergarten en Oranjebloesem. “Een festival organiseren in de 1,5 metersamenleving kan niet en garanties voor 2021 ontbreken.”

Doordat alle evenementen tot september 2020 niet toegestaan zijn, hebben veel organisaties geen omzet dit jaar, maar wel kosten. Simon: “Het wordt daardoor erg spannend voor 2021. Normaal beginnen we in september met het plannen en investeren voor het nieuwe seizoen. Maar we hebben nog geen garanties vanuit de overheid dat we tegen die tijd weer evenementen kunnen organiseren. Ons verzekeren tegen dergelijke risico’s kan ook niet meer. Wij kunnen ons personeel tot september doorbetalen door de NOW-regeling, maar als die afloopt en we hebben nog geen garanties voor 2021, dan zullen wij als bedrijf in september moeten stoppen.”

Perspectief

De EVA laat weten alle maatregelen van de overheid serieus te nemen en geen levens in gevaar te willen brengen. Maar veel ondernemers uit de evenementenbranche staat het water aan de lippen. “Als de maatregelen te lang duren, zal de branche als een kaartenhuis in elkaar storten,” aldus een woordvoerder.

Om de evenementenbranche perspectief te bieden, pleit de EVA ervoor dat evenementen die nu niet door kunnen gaan zekerheid krijgen voor 2021. Ook wil ze dat niet-vergunningsplichtige en kleine lokale evenementen na 20 mei weer stapsgewijs plaatsvinden en dat meerjarenvergunningen afgegeven worden aan evenementen. Zo hebben die zekerheden en kunnen toekomstplannen worden gemaakt. Daarnaast zouden de leges voor 2020 kwijtgescholden moeten worden en schaart de EVA zich achter de oproep van nachtclubs om een leeftijdsgrens voor evenementen in te stellen.

Toeleveranciers

Niet alleen organisatoren, maar ook toeleveranciers komen in de problemen door het wegvallen van het festivalseizoen. Gawein Hamers verzorgt met zijn bedrijven Cupstack en Barproducties de hardcupbekers aan festivals in het kader van duurzaamheid en hij regelt de ‘natte horeca’.

“Met Cupstack zijn we pas net begonnen. Daar hebben we vorig jaar een grote investering voor moeten doen,” vertelt hij. “Om dit jaar te overleven, zullen we een extra investering nodig hebben. Voor Barproducties geldt dat we een buffer hebben en weinig vaste lasten, maar alle freelancers en studenten die normaal in de zomer bij ons werken, hebben we nu niet nodig. Zij zitten de hele zomer zonder werk.”

Magic Circus

Ook het rondreizende Magic Circus van uitbater Maurice Veldkamp wordt hard geraakt door de coronacrisis. “Als circusbranche zijn we druk bezig met een coronaprotocol voor de 1,5 metersamenleving. Of we dan open mogen is nog steeds de vraag,” aldus Veldkamp. “En hoeveel bezoekers kunnen we ontvangen in de toekomst?”

“Gelukkig zijn we altijd heel zuinig geweest, maar als we dit jaar niet open kunnen, zal de stekker eruit moeten. We hebben vijftien man in dienst die tot 1 september doorbetaald worden door de NOW-regeling. Maar morgen moet het wagenpark voor de jaarlijkse APK-keuring naar de garage. Dat soort kosten blijven doorlopen.”