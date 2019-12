Evenementenbeleid op de schop: N1-terrein blijft, NDSM minder festivals

Het N1-terrein in Westpoort blijft toch een festivallocatie, en in de Tuinen van West komen meer dance-festivals. Maar elders in de stad, op het NDSM-terrein of in het Westerpark, wordt het stiller. Nu al is het totaal aantal evenementen in Amsterdam met eenderde gedaald.

Dat schrijft burgemeester Femke Halsema in een brief aan de gemeenteraad. De gemeente zei eerder het N1-terrein als locatie te schrappen, maar trekt nu dat besluit terug. Zolang er geen bouwactiviteiten zijn en de kavel niet is verkocht, kan het blijven bestaan als tijdelijke locatie. Wel zal het maximaal aantal festivaldagen omlaaggaan van zes naar vier.

Het college beschouwt de Tuinen van West ook als een ‘relatief geschikte locatie’ voor grootschalige evenementen. Juist op dit terrein was veel onduidelijkheid over de regels waar organisatoren zich aan moesten houden. Dat bleek toen Het Amsterdams Verbond vorig jaar op het laatste moment aanpassingen moest doen om het festival door te kunnen laten gaan. De restrictie ‘geen dance-evenementen’ komt voor de Tuinen van West te vervallen. Daarvoor zal een nieuw locatieprofiel worden opgesteld.

Ook het locatieprofiel van het Westerpark wordt aangepast. Daar zullen vanaf 2021 minder grote evenementen plaatsvinden: het aantal evenementen met meer dan 10.000 bezoekers zal dalen van acht naar zes dagen. Daarnaast zal ook de maximale opbouwtijd voor festivals worden verlaagd van acht naar zes.

De stichting NDSM zal vanaf volgend jaar uit eigen beweging minder festivals faciliteren. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de buurt meer kleinschalige evenementen wil op het terrein en de stichting geeft gehoor aan die wens. Het aantal tweedaagse dancefestivals zal daarom dalen van drie naar twee.

Aantal evenementen daalt hard

Een andere belangrijke uitkomst van het onderzoek is dat het aantal evenementen in de openbare ruimte hard daalt: in 2019 met 33 procent ten opzichte van 2018. Deze daling is zichtbaar bij kleine, middelgrote en grote evenementen. Het college vindt een daling van het aantal evenementen niet ‘per se alarmerend gelet op de actuele discussie over de verdeling van de steeds schaarser wordende openbare ruimte’.

Beeld Gemeente Amsterdam

Er zijn volgens het college meerdere oorzaken aan te wijzen voor de daling van het aantal evenementen. Zo stelt de gemeente hoge eisen op het gebied van geluid, duurzaamheid, mobiliteit en veiligheid. Ook zijn de kosten voor een vergunning flink gestegen, evenals de prijzen voor artiesten, materialen en beveiliging. Daarnaast is de ruimte in de stad voor festivals schaarser geworden. Riekerhaven en Blijburg zijn sinds 2019 niet meer beschikbaar en volgend jaar zal ook Arenapark als festivallocatie afvallen.

Klachten Uit het onderzoek blijkt dat het aantal klachten is toegenomen, ondanks de flinke daling van het aantal evenementen. 24 procent van de Amsterdammers geeft aan de afgelopen twaalf maanden weleens overlast ervaren te hebben van een evenement, het gaat dan vooral om geluidsoverlast (19 procent). Ook worden overlast door vuil en parkeer- en verkeersdrukte vaak genoemd. Het aantal klachten steeg in 2019 met bijna 62 procent. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door evenementen tijdens het paasweekend en een weekend in de zomervakantie. Er kwamen toen veel overlastmeldingen binnen van twee specifieke dancefeesten op de NDSM. Festival DGTL overschreed tijdens het paasweekend ‘mogelijk’ de geluidsnormen, maar nog altijd is dat onduidelijk. Bijna 98% van de festivals houdt zich volgens de gemeente aan de gestelde geluidsnormen. Ook noemt de gemeente de verdichting in de stad als belangrijke oorzaak van de stijging van het aantal klachten. Voorbeeld daarvan is het NDSM-terrein, waar veel woningen bij zijn gekomen. Niet alleen in Noord zelf, maar ook aan de overkant in de nieuwe wijk De Houthavens wordt daardoor overlast ervaren. Daarnaast lijkt het weer afgelopen zomer ook invloed gehad te hebben op het aantal klachten. Zo heeft de hoge temperatuur tijdens Pasen, de stapeling van warme en koude luchtlagen en de noordoostenwind het geluid van DGTL ver verspreid over de stad.

Amsterdammers zijn wel tevreden over het huidige aanbod van evenementen, maar geven ook aan meer kleinschalige buurtevenementen te willen, blijkt uit het onderzoek. Door de strenge eisen die er aan evenementen worden gesteld is het voor nieuwkomers lastig om zich op de markt te begeven. Vooral grotere evenementen kunnen het hoofd boven water houden, terwijl kleinere, nieuwe en culturele evenementen verdwijnen.

Een inperking van het aantal evenementen met muziek ligt volgens het college voor de hand, toch wil het daar niet te snel aan denken. Amsterdam heeft een vooraanstaande positie in de wereld van elektronische dansmuziek en die positie wil het college niet ‘zonder na te denken’ verzwakken.

Nieuw beleid is nodig

Dat het huidige evenementenbeleid soms averechts werkt, bleek in augustus dit jaar. Toen ging de open dag van de Dierenambulance bijna niet door omdat de kosten voor de evenementenvergunning flink waren gestegen. De gemeente Amsterdam en Diemen en enkele donateurs kwamen het jaarlijks terugkerende evenement toen tegemoet om het toch doorgang te laten vinden. Veel Amsterdammers en gemeenteraadsleden stelden toen openlijk vraagtekens over het huidige beleid.

In het nieuwe beleid zullen daardoor de drempels voor kleine evenementen en nieuwkomers omlaag gaan. ‘Het verlies van die evenementen is een ongewenst effect en bovendien slecht voor de stad,’ schrijft de burgemeester. ‘De drempels voor kleine en vernieuwende evenementen moeten omlaag (..), door minder regels en het verlagen van financiële drempels.’

Ook vorige week tijdens een debatavond in De Balie bleek dat het huidige beleid niet werkt. Op uitnodiging van festivalorganisator Vunzige Deuntjes gingen voor- en tegenstanders toen met elkaar in gesprek. Duidelijk werd dat de partijen op veel punten lijnrecht tegenover elkaar staan en dat er verwarring is door het gebrekkige evenementenbeleid dat op veel punten onduidelijk is.

Geen centrale sturing

Onderzoeksbureau Crisislab heeft voor de gemeente onderzocht of het evenementenbeleid in de praktijk uitvoerbaar is. Er is ‘geen eenduidige bestuurlijke visie’, aldus Crisislab, en daardoor is er een neiging om evenementen die niet voldoen aan de vergunningsaanvraag toch door te laten gaan. Ook is de huidige rol tussen stadsdelen en het stedelijk evenementenbureau onduidelijk en hierdoor is er geen centrale sturing. Daarbij is de extra capaciteit (extra festivalterreinen) die voor uitvoering van het nieuwe evenementenbeleid als noodzakelijk werd gezien, nooit gerealiseerd.

Veel hing in het huidige beleid af van de 64 locatieprofielen die de gemeente had opgesteld. Per locatie was het aantal geluidsdagen en de grootte van de evenementen die er plaats mochten vinden vastgesteld. 26 van de locatieprofielen kunnen ongewijzigd blijven, 38 profielen zullen in overleg met stadsdelen op kleine punten gewijzigd worden.

Op 30 januari zullen de plannen van het college worden besproken in de raadscommissie. Als de raad akkoord gaat kan het nieuwe evenementenbeleid vanaf 1 januari 2021 ingaan.