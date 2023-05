Evenementenbeleid in Amsterdam gaat op de schop: meer ruimte voor nieuwe festivals en diverser aanbod

Amsterdam Open Air in het Gaasperpark in Amsterdam-Zuidoost. Beeld Igor Roelofsen

Dat schrijft Meliani in een brief aan de gemeenteraad. Zo zullen (grote) festivalorganisatoren moeten gaan vrezen voor hun (vaste) plekken. Een ‘aparte organisatie’ moet in de toekomst een inhoudelijke afweging gaan maken hoe de schaarse locaties in de stad verdeeld worden onder de organisatoren. Zo wil de gemeente kunnen ‘sturen’ op ‘behoeften en diversiteit in aanbod, presentaties en doelgroepen’.

Volgens meerdere organisatoren, die al met de gemeente in gesprek zijn geweest over het nieuwe beleid, houdt dit in dat een commissie festivals gaat toetsen. Het benoemen van zo’n commissie werd ook al eerder genoemd in de Nachtvisie van de wethouder.

Daarnaast moet de balans tussen levendigheid en leefbaarheid verbeterd worden. ‘Concreet betekent dit dat we het gesprek moeten voeren over wat een redelijke belasting is,’ aldus Meliani die graag ziet dat festivals beter gaan aansluiten ‘bij de behoeften van Amsterdammers’.

Drempels verlaagd

Ook zal er een visie worden opgesteld waarin duidelijk wordt wat Amsterdam precies wil met festivals. En moeten bepaalde evenementen, zoals kleinschalige buurtfeesten, gestimuleerd en ondersteund worden. Daarvoor zullen de drempels voor vooral kleinere evenementen verlaagd moeten worden.

Het zijn de eerste grote aanpassingen in het beleid sinds 2018. Toen werden er normen voor het geluid en het gebruik van de openbare ruimte opgesteld en werd er een grens gesteld aan het aantal grote (muziek)evenementen in de stad.

Sindsdien is er volgens Meliani veel goed gegaan. Zo is er aan de uitvoerende kant bij de festivals veel verbeterd, waardoor (geluidsoverlast) afgenomen is. En is er een ‘indrukwekkende’ lijst van festivals ontstaan die niet alleen in Nederland, maar ook daarbuiten populair zijn. Ook is de sector ‘een belangrijke motor van economische, creatieve en culturele ontwikkeling’ geworden.

Keerzijde

Maar dat succesverhaal heeft ook een keerzijde, aldus de wethouder. Zo stelt de gemeente steeds hogere (duurzaamheids)eisen aan de festivals, waardoor de regeldruk verhoogd is. Dat werkt schaalvergrotingen in de hand. Daardoor zijn kaartjes duur en voor sommige groepen in de stad onbetaalbaar.

Het nieuwe beleid moet per 1 januari 2026 in gaan. In de tussenliggende periode wil de wethouder kijken of er toch al ruimte gecreëerd kan worden voor nieuwkomers. Hoe dat precies moet gebeuren, is nog niet duidelijk.

Volgens de wethouder zullen alle inspanningen ‘uiteindelijk leiden tot een evenementenaanbod waar de stad trots op kan zijn’.

