Even voorstellen: dit zijn de 2 nieuwe filmhuizen in Amsterdam

In de Bijlmerbios in voormalig kinderdagverblijf Lola Buitenpost worden iedere donderdag en zaterdag films vertoond. Beeld Sophie Saddington

Sinds deze maand verwijst de naam Rialto niet alleen meer naar een van de oudste bioscopen van Amsterdam, maar ook naar de nieuwste. Filmhuis Rialto viert dit jaar, net als filmtheater Tuschinski, zijn eeuwfeest; alleen de Uitkijk en The Movies, beide geopend in 1912, zijn ouder. Maar op de VU-campus in Zuid werd afgelopen weekend ook de tweede vestiging, Rialto VU, officieel geopend – en die trok meteen 1600 buurtbewoners.

Bij de eerste aankondiging van Rialto VU in 2013 stond de opening gepland voor 2017. “Het is een lange weg geweest, maar we zijn er,” zegt Rialtodirecteur Raymond Walravens. Hij is blij zijn vier nieuwe state-of-the-artzalen in gebruik te hebben. “In De Pijp hebben we alles gedaan wat maar kan. We zijn van twee naar drie zalen gegaan, hebben een groter café gerealiseerd en een kantoor op het dak gebouwd. Maar toen waren de vierkante meters echt op.”

Het vertrouwde ‘Rialto-dna’, zoals Walravens het noemt, blijft ook op de nieuwe locatie behouden, benadrukt hij: “Veel aandacht voor Europese en niet-westerse films, veel debuutfilms, en echt een focus op het artistieke aanbod.”

Toch vraagt de nieuwe vestiging ook om een eigen aanpak. “Het zou geen zin hebben om Rialto De Pijp blind te kopiëren naar Rialto VU, zo werkt het niet,” zegt Walravens. “We moeten kijken: waar liggen de interesses van de buurt en de campus. Bepaalde dingen die we in De Pijp doen zullen we niet op de VU vertonen. Daar zullen we juist wat meer Engelstalig programmeren. Omdat we weten: op de VU is 20 procent van de docenten en studenten Engelstalig, en in de omgeving – Buitenveldert, Amstelveen, de Zuidas – wonen expats uit de hele wereld. Daar houden we natuurlijk rekening mee. Hoe zich dat precies uitkristalliseert, gaan we het komend jaar uitproberen.”

Zoektocht

Aan een vergelijkbare zoektocht begon het team van de Bijlmerbios een maandje eerder. De organisatie van het gelijknamige jaarlijkse openluchtfilmfestival opende op 2 oktober de deuren van hun filmhuis. In voormalig kinderdagverblijf Lola Buitenpost worden iedere donderdag en zaterdag films vertoond.

“Die plek wordt medio 2023 afgebroken,” vertelt initiatiefnemer Hans Meiboom. “In Zuidoost wordt de komende jaren veel gebouwd, er komen zo’n 40.000 nieuwe woningen bij. Dan vind ik dat er ook gewoon een filmhuis hoort te zijn. Zo’n beetje elk stadsdeel heeft een filmhuis, behalve Zuidoost. We zijn in gesprek met projectontwikkelaars om te kijken waar een echt filmhuis, met meerdere zalen en eigen horeca, in Zuidoost zou kunnen landen. Dus wat we nu doen zien we als een pilot, om te kijken: wat slaat aan.”

In de ruime maand dat de Bijlmerbios open is, deden vooral de speciale vertoningen met extra programma het goed. Beeld Sophie Saddington

Aansluiting met de wijk

In de programmering zoekt de Bijlmerbios nadrukkelijk aansluiting met de wijk. “We kiezen films die een relatie hebben met de Bijlmer, met zwarte cultuur en multiculturaliteit, of thema’s die relevant zijn voor de Bijlmer. Zoals de concertfilm Summer of Soul, die we op onze openingsavond vertoonden, omdat het in Harlem plaatsvindt. En de documentaire The Photograph, ook gefilmd in Harlem, die draait om gentrificatie en verandering van een stadsdeel.”

In de ruime maand dat de Bijlmerbios open is, constateerde Meiboom dat vooral de speciale vertoningen met extra programma het goed deden. “We merken dat mensen er graag iets omheen hebben, zoals een film met een gesprek of een andere activiteit, waarbij film geen doel op zich is maar ook een middel om tot iets anders te komen.”

Hoewel Rialto VU afgelopen weekend officieel zijn opening vierde, was het theater de week daarvoor al voorzichtig open. “Dat hebben we bewust heel low key gedaan,” zegt Walravens. “We wilden zeker weten dat het allemaal functioneert en dat het team goed ingewerkt is.”

Feestelijke opening

Dat feestelijke openingsweekend trok dus ruim 1600 bezoekers, maar de eerste week was de zaalbezetting nog zeer wisselend. Een kwestie van tijd, denkt Walravens. “In De Pijp weten we inmiddels welke films het goed doen op welk tijdstip en bij welk publiek ze passen. Bij de VU moeten we dat allemaal nog ontdekken. Maar als de mensen uit de buurt eenmaal over de drempel zijn en zien: dit is niet alleen een universiteitsgebouw maar ook een bioscoop met een mooi café erbij, gaan die cijfers vanzelf omhoog.”

Want uiteindelijk is het doel Rialto VU net zo sterk te wortelen in zijn omgeving als de vestiging in De Pijp, zegt Walravens. “Misschien zal dat in eerste instantie betekenen dat we wat vaker een grotere titel programmeren, simpelweg om mensen over de drempel te krijgen en de buurt te laten ervaren: dit is echt onze buurtbioscoop.”