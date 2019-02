Even omdenken: brug én tunnel over het IJ?

Een brug over het IJ? Of kan er toch maar beter een tunnel worden aangelegd? Óf óf? dacht ontwerper Rick Porcelijn: waarom maken we daar niet een gecombineerde brug/tunnel van? "We beperken ons in ons denken over een verbinding over het IJ. Waarom moet iets per se het één of het ander zijn? Door een brug te combineren met een tunnel maak je gebruik van het beste van twee werelden.