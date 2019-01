Evaluatie: ingrijpen gewenst bij gemeentebordeel My Red Light

Dat zijn de harde conclusies van Corinne Dettmeijer, die het project in opdracht van burgemeester Femke Halsema heeft onderzocht.



My Red Light bestaat uit veertien ramen verspreid over drie panden op de Wallen. Die zijn door de gemeente ter beschikking zijn gesteld voor de oprichting van een ideëel prostitutiebedrijf. Er maken voornamelijk Bulgaarse prostituees gebruik van de faciliteiten. Het idee was dat sekswerkers zelf de touwtjes in handen zouden krijgen.



Maar dat blijkt ingewikkelder dan gedacht. Anderhalf jaar na de oprichting heeft My Red Light te maken met grote problemen die het voortbestaan bedreigen. "Vooropgesteld, ik denk dat de gemeente hier nooit aan had moeten beginnen," concludeert Dettmeijer.



Dwangsom

De problemen zijn divers. Allereerst is er de financiële situatie. Door de afnemende belangstelling van voorbij wandelende klanten, staan de ramen 's middags deels leeg. Daardoor heeft het bordeel minder inkomsten dan in het ondernemingsplan was bedacht.



Bovendien hangt het ideële prostitutiebedrijf een dwangsom boven het hoofd van 25.000 euro, wegens het te laat melden van vermoedens van mensenhandel. Als de gemeente die dwangsom int, ontstaat een groot financieel probleem.