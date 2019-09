Eva Jinek stapt over naar RTL

Eva Jinek in haar praatprogramma Jinek. Beeld ANP Kippa

Na maanden speculeren ging vrijdagmiddag ineens de kogel door de kerk: Eva Jinek verruilt KRO-NCRV voor RTL. In een persbericht en op haar socialemediakanalen schrijft ze haar latenighttalkshow bij RTL te gaan uitbouwen.

‘Daarnaast krijg ik de ruimte om mijn online platform – de plek waar ik al mijn journalistieke en persoonlijke interesses kan delen met vooral jonge vrouwen – echt serieus te ontwikkelen,’ schrijft Jinek. ‘In mijn carrière heb ik altijd lang en goed nagedacht over de keuzes die ik heb gemaakt, en tegelijkertijd ben ik ook altijd op zoek gegaan naar het avontuur, de wedstrijd en daarmee de mogelijkheid om steeds verder te groeien. Mijn keuze om nu bij RTL aan de slag te gaan past daar naadloos bij.’

Peter van der Vorst, sinds maart programmadirecteur van RTL, heeft de afgelopen maanden gesprekken met Jinek gevoerd om haar naar de zender te krijgen. ‘Haar journalistieke scherpte en sprankelende persoonlijkheid maken haar tot een van de toppers in het vak.’

Geen verrassing

Het nieuws kwam niet helemaal uit de lucht vallen; in augustus sprak Jinek er zelf nog over in een interview in Linda. Een dubbele overstap met Jeroen Pauw zat niet in de pijpleiding, zei ze toen.

“Wat wel waar is, is dat ik met meerdere partijen praat, ook met RTL. Dat heb ik altijd al gedaan, mijn hele loopbaan. Er zijn maar een paar plekken waar je het werk van talkshowhost kan doen en als een andere partij mij vraagt om koffie te drinken, dan doe ik dat.”

Blijkbaar beviel dat haar goed. Jinek is nog tot en met volgende week te zien bij KRO-NCRV voordat Jeroen Pauw het van haar overneemt. In januari begint ze bij RTL, waar ze afwisselend met Beau van Erven Dorens de late avond voor haar rekening zal nemen.

Ze gaat ook andere programma’s maken, zoals specials rond de Amerikaanse presidentsverkiezingen. “Ik verheug me er enorm op om met zo’n enthousiast team te gaan werken en ik kijk met heel veel liefde en plezier terug op de afgelopen 15 jaar bij de NPO,” schrijft Jinek nog. “Het is het juiste moment voor iets nieuws en sommige kansen in je leven zijn te mooi om te laten lopen.”

Pijnlijk

De KRO-NCRV reageerde vrijdag minder gelukkig. ‘Wij vinden het jammer dat zij ons én de publieke omroep verlaat. Hoezeer we het ook betreuren, we respecteren Eva’s keuze en we wensen haar alle goeds toe.’

Pijnlijk is dat KRO-NCRV-directeur Peter Kuipers vorige week nog in radioprogramma 1 op 1 zei dat hij verwachtte dat Jinek nog lang voor hem zou werken, en dat er geen reden voor paniek of een overstap was. En dan hield NPO-directeur Shula Rijxman tijdens de seizoenspresentatie eind augustus nog een halve smeekbede om haar drie belangrijkste presentatoren bij zich te houden. “Lieve Eva, lieve Jeroen, lieve Matthijs,” zei Rijxman toen. “De publieke omroep heeft jullie groot gemaakt, jullie hebben de publieke omroep groot gemaakt. (…) Jullie zijn voorbeelden, rolmodellen voor nieuwe talenten en professionals. Dat is onbetaalbaar.”

Geld speelt echter wel een belangrijke rol: bij de NPO mogen presentatoren binnenkort niet meer verdienen dan de balkenendenorm, namelijk 194.000 euro per jaar. Het AD suggereerde dat Jinek bij RTL met gemak het vijfvoudige kan verdienen.