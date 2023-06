Eurostar kan volgend jaar lange tijd niet rijden: ‘Dagelijks 21 vliegtuigen extra tussen Amsterdam en Londen’

Beeld anp

Dat bevestigt staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur & Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer. Voor de Eurostar is relatief veel ruimte nodig nu er paspoortcontroles zijn en de bagage van passagiers wordt gecontroleerd. Aanvankelijk leek daar geen ruimte voor op Amsterdam Centraal.

Inmiddels is er toch een alternatief op het station gevonden als de verbouwing van Amsterdam CS in 2024 begint. De vervangende Eurostarterminal wordt bij de Amstelpassage gerealiseerd. Deze terminal is alleen niet op tijd gereed. Vanaf juni 2024 jaar tot maximaal eind mei 2025 kan de Eurostar daarom niet rijden, aldus Heijnen.

Eurostar, dat dagelijks vier keer naar Londen rijdt, is niet te spreken over de situatie. “We hebben net ons vijfjarige jubileum gevierd en hebben in die tijd 1,6 miljoen passagiers vervoerd tussen Amsterdam en Londen,” zegt een woordvoerder. “De verbinding is een enorm succes en groeit sterk.”

Ook uit milieuoogpunt is het een slechte zaak dat de snelle verbinding zo lang verbroken is, stelt Eurostar. “Dat betekent dat er dagelijks 21 vliegtuigen extra tussen Schiphol en Londen moeten vliegen, hebben wij becijferd. Dat is echt zonde.”

Als alternatief uitwijken naar Rotterdam Centraal gaat niet, stelt Eurostar, nu daar maximaal 160 passagiers per trein mogen opstappen, ruim 100 minder dan in in Amsterdam. “Dat maakt een vertrek uit Rotterdam voor ons economisch niet rendabel.” Andere vertreklocaties, zoals station Schiphol, bleken vanwege ruimtegebrek eveneens onmogelijk.

Maandag komt Eurostar-ceo Gwendoline Cazenave naar Nederland voor topoverleg met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, NS en ProRail. Vrijdag hakte staatssecretaris Heijnen na overleg met ProRailbaas John Voppen echter de knoop door.

Vorig jaar zei de bewindsvrouw nog te hopen dat de Eurostar kon blijven rijden tijdens de verbouwing van Amsterdam Centraal. Ze vroeg ProRail daar zijn uiterste best voor te doen. De optie om de huidige terminal van Eurostar langer open te houden was weliswaar mogelijk, bleek uit onderzoek, maar tegelijk zeer complex. ProRail zag dit daarom niet zitten.

Later, op zijn vroegst vanaf 2036, zal de vertreklocatie van de Eurostar overigens verhuizen naar station Amsterdam Zuid, dat mede daarvoor flink vergroot wordt. Het betekent dat Eurostar zeker drie keer moet verhuizen: naar de vervangende terminal, dan weer terug naar de oude en dan uiteindelijk naar Amsterdam Zuid.

Rover toont geen begrip Reizigersorganisatie Rover heeft geen enkel begrip voor de situatie en noemt de situatie ongehoord. Reizigers tussen beide steden komen volgens de belangenbehartiger ‘maanden in de kou te staan’. De organisatie roept ProRail en de staatssecretaris op de plannen zo aan te passen dat de verbinding in stand blijft.

